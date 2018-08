Navàs fa més accessibles les piscines exteriors amb un seguit d'accions de millora

L'Ajuntament de Navàs ha portat a terme enguany diverses actuacions de millora a les piscines exteriors de l'Alzineta. Una de les més destacades és que ha instal·lat una cadira per a persones amb mobilitat reduïda a la piscina gran exterior, que se suma a la que ja hi havia a la interior.

A la vegada, i com a novetats, s'han fet millores en l'accés des del complex l'Eix, habilitant un passadís amb un terra de peces de plàstic blau que ofereix una millor imatge i sobretot una millora significativa en la higiene del sòl de la piscina d'hivern que cal travessar per accedir a les piscines d'estiu. Aquest passadís, a més, queda separat de la piscina gran interior per unes tanques que donen seguretat i delimiten l'espai de pas de l'espai dels nedadors.

S'ha habilitat també una nova porta baixa i ampla per a l'accés de cotxets i cadires de rodes al costat del torn d'accés i sortida des de l'Alzineta. A més, s'han substituït algunes rajoles i s'han reparat les dutxes i s'ha restaurat el mur de totxanes que estaven deteriorades. També s'han pintat les portes d'accés de l'entrada principal.