Els partits detecten més interès ciutadà per ser candidat a les municipals

La situació política catalana i espanyola impulsa més veïns a dedicar-se a la política municipal. Aquesta és la sensació dels representants comarcals dels principals partits que asseguren que, a l'hora de formar les llistes per a les pròximes eleccions municipals del maig del 2019, estan trobant amb més facilitat del que és habitual gent interessada a formar-ne part. No obstant això, asseguren que, en general, els costa trobar la persona idònia per liderar la llista municipal, ja que es busca que tingui un prestigi social dins del poble. L'últim trimestre de l'any es presenta calent perquè serà quan la majoria de partits definiran les candidatures i els municipis on es presenten. Actualment, treballen en la cerca de nous lideratges, l'anàlisi de la situació de cada poble i el repte d'aconseguir sumar municipis on presentar-se.

«Des de l'1 d'octubre les persones se senten més implicades en la política. Això provocarà que de cara a les properes eleccions municipals entri molta gent nova», sosté la presidenta comarcal del PDeCAT, Ivet Castaño. Explica que sol ser gent que mai ha estat vinculada a la política, «però veuen en l'Ajuntament una possibilitat de canviar la societat d'una forma més tangible», destaca. Tot i així, remarca que les llistes encara no estan tancades. El coordinador de la CUP al Bages, Aleix Solé, també assenyala que la intensitat política a Catalunya «llança més gent a la política municipal». Tot i així, remarca que trobar candidats adequats per a l'alcaldia «és difícil, i més per a nosaltres, que imposem límits en el mandat i els lideratges s'han de renovar sovint».

El president comarcal del Partit Popular al Bages, Jaume Mira, comenta que, en el seu cas, es troba en una fase inicial per començar a crear les llistes. Considera que el canvi de presidència del PP, amb Pablo Casado al capdavant, comporta que més gent aposti per la política propera. «Amb el repte de renovar el partit, han sorgit votants que mostren interès en la política municipal», explica Jaume Mira. Tot i així, reconeix que a la Catalunya Central el PP té certs problemes a l'hora de trobar gent disposada a encapçalar una candidatura, «però tinc l'esperança que amb el canvi d'imatge del partit la situació canviï».

En el cas d'ERC, el president comarcal del partit, Albert Mulero, subscriu que la situació política a Catalunya influeix en l'afluència de gent interessada en la política municipal, «ja que durant els últims anys ha crescut la militància del nostre partit a la Catalunya Central i trobar candidats ens resulta senzill». Tot i així, considera que «les eleccions municipals no s'han d'enfocar en clau nacional, sinó en clau de poble».

El primer secretari del PSC de la Federació XI del Bages, Berguedà i Solsonès, Cristòfol Gimeno, destaca que renovar les llistes, en el seu cas, sempre sol ser difícil. Explica que enguany hi haurà cares noves en les diferents candidatures, «però no considero que aquest fet estigui relacionat amb la situació política a Catalunya». Sosté que les eleccions municipals no s'han de vincular amb els objectius nacionals.

Segons el president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, el debat que es viu a Catalunya llança gent nova a la política, però també n'aparta. «Davant la situació política a Catalunya, hi ha gent que ha decidit implicar-se més que mai i exposar les seves conviccions en públic, però també hi ha gent que amaga la seva opinió i descarta posicionar-se davant dels seus veïns», destaca.

Els partits Iniciativa per Catalunya Verds, Podem o Esquerra Unida i Alternativa viuen un període excepcional a l'hora d'elaborar les llistes municipals. La coordinadora d'ICV al Bages, Berguedà i Solsonès, Laura Massana, explica que els membres dels tres partits esmentats i algunes persones independents es fusionaran en el partit Catalunya En Comú. «És un procés laboriós, ja que s'han de definir nous lideratges i consensuar estratègies de partit», sosté Massana. Explica que cada poble és un món i que «s'ha d'estudiar cas per cas». Assegura que a la tardor ja es faran públiques les llistes de cada municipi.



Trobar nous lideratges



La majoria de partits sostenen que trobar la persona adient per situar-la al capdavant d'un partit municipal és difícil. «Quan un alcalde amb un lideratge potent dins del municipi es retira és complicat buscar un substitut amb cert prestigi social», sosté Cristòfol Gimeno. Comenta que a l'hora de buscar el candidat adequat per a l'alcaldia té més pes el fet que sigui una persona participativa en els projectes del poble que la posició que ocupi dins del partit. Alhora, Albert Mulero també remarca que els caps de llista han de ser persones que s'estimin el poble, i «aquestes se solen trobar dins les entitats veïnals». Assegura que «el més complicat és trobar dones que vulguin exercir aquest càr-rec», lamenta. De fet, el partit ha aprovat un pla d'igualtat que implica presentar llistes cremallera (dona-home-dona-home) de cara a les pròximes eleccions municipals del 2019.