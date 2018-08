Castellbell afrontarà el 2019 la reforma de l'església modernista de la Bauma

Castellbell i el Vilar preveu portar a terme l'any vinent les obres de reforma de l'església d'estil modernista de la Bauma, no només per preservar-la sinó per convertir-la en un espai d'ús de caire cultural. L'Ajuntament en té la titularitat concedida des del gener passat quan, després d'anys de negociació, va tancar amb el bisbat de Vic un acord de cessió per a un termini de 25 anys.

El consistori treballa per assegurar el finançament del projecte, que tindrà un cost de 300.000 euros, i fins ara s'ha concretat una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'ha demanat suport també al departament de Cultura per poder executar al llarg del 2019. Aquest serà un dels projectes de més envergadura que l'Ajuntament de Castellbell portarà a terme a la Bauma, inclosa dins d'un paquet d'actuacions de «regeneració» del barri, i que es van presentar en un acte obert als veïns.

El singular temple d'estil modernista es va inaugurar el 1908 i ha tingut un deteriorament progressiu que fa necessària una intervenció, que ara el consistori, amb la cessió d'ús compartida, podrà afrontar. Les mesures més urgents, segons es va detallar quan es va formalitzar l'acord de cessió, són assegurar el rosetó i arranjar alguns tancaments i gàrgoles de la coberta, que perillen de caure.

La intervenció, però, va més enllà d'aquests treballs d'urgència i passaria també per assegurar la coberta, millorar les canalitzacions d'aigua, una neteja i pintada general. En definitiva, a mitjà o a llarg termini, s'ha de fer una intervenció integral de l'església, obra de l'arquitecte Alexandre Soler i March. Per dur a terme els treballs, el consistori disposa d'un informe d'actuació elaborat per la direcció general de Patrimoni de la Generalitat

L'objectiu del consistori és donar al temple un ús cultural mantenint el respecte als actes litúrgics que s'hi vulguin realitzar. En aquest sentit, es preveu que quan se n'hagi fet fer-hi activitats com concerts, exposicions o conferències. Tot plegat, amb un calendari establert i amb una comissió de seguiment.

A banda dels usos culturals que se li puguin donar, l'Ajuntament també preveu que la cessió afavoreixi un ús turístic de l'església de la Bauma perquè es considera un element estratègic per difondre el patrimoni arquitectònic del poble, ja que està lligada al potencial industrial que va tenir el municipi de la mà, sobretot del tèxtil, que s'inclou dins el pla de turisme amb què treballa el municipi. En aquesta línia, es preveu fer visites guiades al temple, que va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) el 2008.