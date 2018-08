Fonollosa acaba els treballs que donen un ús més funcional a la plaça Major

Fonollosa ja té pràcticament enllestits els treballs de rehabilitació que s'han dut a terme a l'entorn de la plaça Major del municipi amb l'objectiu de dignificar i embellir aquesta zona del nucli urbà. Amb les reformes s'ha volgut donar un ús més funcional a aquest espai, que fins ara bàsicament s'utilitzava com a zona de pas de vehicles. La nova plaça, que ja s'ha reobert al trànsit, s'inaugurarà oficialment la setmana vinent, coincidint amb la festa major.

La reforma de l'entorn de la plaça Major ha suposat l'eliminació de totes les voreres i la creació d'un espai de plataforma única, que va des de la plaça que hi ha al costat, fins al forn de pa. Amb aquesta remodelació s'ha adequat l'espai per a l'ús dels veïns i veïnes donant-li la funció de plaça del poble, ja que fins ara majoritàriament servia com a rotonda on els vehicles podien girar per fer un canvi de sentit.



Materials diferents

La nova plaça s'ha reformat amb dos materials diferenciats. Per una banda, hi ha lloses de pedra natural i, de l'altra, la zona on es manté l'espai per al gir dels vehicles està acabada amb un formigó acolorit. A més a més d'embellir l'aspecte de la plaça, la rehabilitació permetrà millorar la seguretat a la zona. I és que el fet que hi hagi una plataforma única elevarà l'espai i obligarà a reduir forçosament la velocitat dels vehicles que hi circulen, tenint en compte, a més, que és una zona molt transitada, especialment per vehicles que es desplacen cap a la zona industrial o les granges.

D'altra banda, també s'ha prohibit l'aparcament de vehicles a tota l'àrea de la plaça amb l'objectiu de pacificar una zona on hi ha molta activitat.

La rehabilitació d'aquesta cèntrica plaça respon a la voluntat del govern municipal de «dignificar i embellir» el nucli del poble d'acord amb algunes iniciatives de rehabilitació que duen a terme veïns de la zona des de ja fa temps, per millorar els nuclis urbans dels diferents nuclis del municipi que en alguns casos estan força degradats, com és el cas del nucli de Fonollosa.

Amb la reforma de la plaça, que haurà durat un parell de mesos i ha costat al voltant de 40.000 euros, Fonollosa ha donat una nova fesomia a aquest espai i l'ha recuperat per a la ciutadania.

La rehabilitació s'inaugurarà oficialment el proper dimecres, dia 15 d'agost, durant el pregó que donarà inici a la festa major del poble.