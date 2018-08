Moià arrenca avui la festa de la Cabra d'Or pendent de la pluja

La festa moianesa que recrea la llegenda local de la Cabra d'Or, que se celebra avui i demà, oferirà les activitats de l'any passat amb l'objectiu de fer sortir al carrer tots els públics. Tot i això, l'amenaça de pluja sobre el territori obre la possibilitat de traslladar els actes centrals a l'espai cultural Les Faixes. Segons el regidor de Joventut del poble, Martí Pedrisa, si el temps es manté estable, «l'èxit de participació està assegurat».

Aquesta festa se celebra en el marc de la Festa Major de Moià. Els carrers del poble es converteixen, al llarg de la jornada d'avui i demà, en un escenari medieval que acull la representació de la llegenda. Com a novetat, Martí Pedrisa ressalta que enguany, en el ball dels Bocs i les Cabres del Moianès, també hi ballaran les noies. Explica que han volgut trencar amb la tradició i fer participar les dones «en un ball simbòlic de la festa». També remarca que els personatges que representen la història estrenaran vestuari nou. Tot i així, assegura que l'any vinent, quan la festa de la Cabra d'Or celebri el desè aniversari, es crearà una comissió que s'encarregarà d'organitzar la festa i preparar més novetats.

El regidor de Joventut sosté que, durant els últims anys, ha detectat que «cada vegada costa més trobar gent disposada a organitzar la festa». Això no obstant, també afirma que la participació dels veïns de Moià mai no ha defallit i «cada any els carrers del poble s'omplen a vessar». Comenta que l'any passat, en el joc de nit, van participar-hi 600 persones.

La Cabra d'Or, una figura amb poders màgics, és l'eix sobre el qual gira la llegenda. Avui a la tarda s'explicarà la història d'aquesta cabra. Els participants ajudaran el protagonista de la història a cercar la figura amagada per poder rescatar una donzella. Els veïns podran seguir el fil d'aquesta història en el seguit d'activitats previstes.