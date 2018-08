Usuaris de l'autopista posen de manifest que sovint no se'ls apliquen els descomptes

Conductors del Bages que utilitzen amb freqüència l'autopista Terrassa-Manresa han tornat a constatar i a posar de manifest que tot sovint no se'ls estan aplicant els descomptes que hi ha en vigor des de fa vint mesos, malgrat que compleixen tots els requisits de recorregut, dia i franja horària i l'ús del Teletac que requereix el sistema. Aquests usuaris es queixen que cada cop han de cursar una reclamació perquè se'ls rescabalin els imports no bonificats, i que en la majoria d'ocasions ni tan sols no reben resposta.

Una de les usuàries que ha fet palesa aquesta situació a través de Regió7 és Gemma Rius, veïna de Sallent, que al llarg del mes de juliol passat va utilitzar aquesta via ràpida des del seu municipi en una vintena de trajectes, tots en jornada laboral. En onze d'aquests el pas per la barrera del peatge de Castellbell es va produir dins de l'horari bonificat; un a les 6 de la tarda i la resta passades les 7 del matí, tal com queda especificat i acreditat en el detall de la factura mensual de què disposa i que ha mostrat a aquest diari. Tanmateix, d'aquests onze trajectes que haurien de gaudir d'una tarifa reduïda, només en quatre se li van aplicar els descomptes. Com que el que va utilitzar va ser el peatge troncal (no va sortir de l'autopista en aquest peatge, sinó que hi va continuar el trajecte) li hauria correspost una bonificació del 50 %. Efectivament, hi ha quatre trajectes en què va pagar a un preu de peatge de 2,16 euros, però en els set restants que li haurien hagut de ser bonificats se li va cobrar la tarifa íntegra (4,31 euros). Globalment, no se li van descomptar prop de 16 euros que hauria hagut de pagar de menys en virtut de les bonificacions vigents des del gener del 2017. Els dies en què sí que se li van aplicar els descomptes queden alternats amb els que no, la qual cosa dona a entendre que el dispositiu Teletac del vehicle funciona correctament.

Gemma Rius detalla que altres vegades també s'havia trobat en aquesta situació, «però com que eren imports de 4 o 5 euros ja desisties de reclamar, perquè ets tu qui has de fer els tràmits», i exposa que «en aquesta ocasió he enviat una queixa a la mateixa adreça de correu d'Autema [empresa concessionària] d'on m'arriba la factura i no he rebut cap resposta». Rius lamenta que «quan et trobes en aquesta situació i vas sentint que a altres usuaris també els passa sovint, perds tota la confiança i això t'empeny a no utilitzar l'autopista, encara que sigui en horaris de descomptes».

La Generalitat va començar a aplicar uns descomptes específics al tram del Bages de l'autopista el gener del 2016. Un any després, i reconeixent que els resultats no havien estat els esperats, es va dur a terme una ampliació territorial d'aquelles mateixes bonificacions.