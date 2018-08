La verema al Pla de Bages es calcula entre un 20% i un 30% superior a la de l'any passat

La verema d'aquest 2018 es preveu, de manera general i a totes les denominacions d'origen, més quantiosa i amb un endarreriment entre una i dues setmanes respecte de la de l'any passat, cosa que suposa un retorn al temps normal de verema dels últims anys, és a dir, mitjans-finals d'agost o començaments de setembre, si no es repeteixen onades de calor durant les pròximes setmanes d'agost. Excepcionalment, pot ser que no tinguin una recuperació igual les vinyes que han patit una sequera severa en els darrers anys.

Al Pla de Bages, el CRDO Pla de Bages preveu que la verema s'iniciarà els darrers dies d'agost, com en anys habituals. De moment, es calcula una collita entre un 20-30% superior a l'any passat, encara que en parcel·les puntuals hi haurà una pèrdua important a causa de la quantitat de raïm afectat per míldiu, un fong que ataca les fulles i els raïms dels ceps.

Per territoris, a la Terra Alta es preveu una collita superior a la de l'any passat i amb un inici de verema una setmana retardat segons la cooperativa Unió. La mateixa font valora que tant al Priorat com al Montsant es preveu que les collites recuperin les dates d'inici normals dels darrers anys, amb dues setmanes i 10 dies de retard respecte de l'any passat, respectivament, i una producció superior a la de l'any 2017.