L'ANC i Òmnium convoquen una concentració a Lledoners per homenatjar Forn el 17-A

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) se suma a Òmnium i descarta organitzar cap acte de protesta ni boicot per la presència del rei d'Espanya als actes de commemoració dels atemptats de Barcelona el 17-A. Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, que, per contra, ha anunciat que convocaran junt a Òmnium Cultural una concentració davant la presó de Lledoners la tarda del mateix dia 17 d'agost per homenatjar l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn –pres a aquell centre-, i el major Josep Lluís Trapero per haver estat els que capitanejaven els Mossos durant la resposta a l'atemptat. D'aquesta manera, aprofitaran l'anunciada visita a Forn a aquella hora del president de la Generalitat, Quim Torra, i rebutgen organitzar cap acte de protesta davant el cap d'Estat espanyol, que serà a l'acte del matí a Barcelona i contra la presència del qual havien clamat en altres ocasions.

Per a Paluzie, aquesta és la millor manera d'actuar en el dia que es commemoren els atemptats de l'any passat, malgrat l'assistència de Felip VI i el rebuig que sempre han demostrat contra les seves visites a Catalunya. "Aquí hi ha uns protagonistes centrals que són els famílies de les víctimes. És molt dur i venen aquí. I més sent estrangeres, tornant al lloc on es va produir tot. I això és el que hem de posar al centre tots, tots, també el govern de l'Estat", ha dit, confiant així que les institucions espanyoles no intentaran tenir més protagonisme. Així, l'ANC descarta, doncs, "impulsar coses que interfereixin en l'acte de les víctimes".

De la mateixa manera, espera que un esdeveniment així "mostri l'agraïment especial als cossos que van actuar". "Els Mossos van portar l'operatiu antiterrorista i es dona la circumstancia anormal que les dues persones que van ser felicitades per tot el món, Forn i Trapero, ara un està acusat de sedició i és molt greu, i el conseller d'Interior està a la presó. "Hi ha d'haver un record i un homenatge a aquestes persones", ha sentenciat.

D'altra banda, la presidenta de l'ANC ha avisat que la mobilització que preparen per a la Diada Nacional "serà especial i molt diferent a la resta". "És la primera vegada que es fa en un context de repressió política sense precedents, amb presons i repressaliats. I també després de l'1-O", ha dit, tot afegint que "l'objectiu principal serà fer veure que la repressió política no ha aconseguit el que volia, que és abandonar els objectius polítics dels independentistes".

"No és una manifestació pels presos sinó per la independència i la República catalana", ha comentat, tot i admetre que "el context repressiu estarà present" d'alguna manera. És per això que ha descartat per complet que la mobilització tingui el caràcter alegre d'altres edicions. "No pot ser festiva. El to serà pacífic i cívic, però serà especialment reivindicativa i austera, per reflectir la especial situació que tenim", ha advertit Paluzie.



"La Generalitat és una comunitat autònoma"



Un dels motius pels que la mobilització de la Diada girarà al voltant de reclamar la independència és, justament, perquè des de l'ANC admeten que Catalunya ara per ara "no és una república". "Es va declarar la independència, hi ha una majoria independentista al Parlament, però la independència no s'ha fet efectiva", ha dit, tot afirmant que ara mateix "la Generalitat és una comunitat autònoma". "Cat és una nació, no una autonomia. I tenim dret a l'autodeterminació. Però veiem cada dia que les competències del Govern són les d'una comunitat autònoma", ha lamentat.

A més, ha reconegut també que "després del que va passar a l'octubre passar i de no fer-se efectiva la República, ara no hi ha una estratègia clara, definida, i pactada per fer-la efectiva". "És una evidència", ha dit, tot demanant "tornar a posar l'objectiu comú sobre la taula, posar-se d'acord com altres vegades, superar els obstacles i tornar a reemprendre una estratègia guanyadora".