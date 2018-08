Un monument històric que ha estat envoltat de diverses llegendes

Segons consta en un article sobre la Torre del Breny que recull la web de l'Ajuntament de Castellgalí, aquest sepulcre ha estat motiu de diverses curiositats i llegendes.

Una d'aquestes històries explica que va ser construït en una sola nit per un savi diable ajudat per una vella amiga que li anava portant les pedres que li feien falta. El dia següent, quan el monument ja hauria estat completat, i la vella encara duia carregada a les espatlles una de les grans pedres per col·locar, el diable li va dir: «Seny! No t'has adonat que ja s'ha acabat la Torre del Breny?».