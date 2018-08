Nit de seguiment de pluja d'estels a l'Observatori de Castelltallat

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat organitza per a demà al vespre-nit un acte d'observació del fenomen de la pluja d'estels coneguda popularment com les llàgrimes de Sant Llorenç. Començarà a les deu de la nit, els continguts s'aniran repetint al llarg de la nit, i acabarà quan el públic abandoni les instal·lacions. Cada hora, al recinte de la rectoria, es farà una explicació del fenomen i com observar-lo, a la cúpula i amb l'ajut de l'Agrupació Astronòmica de Manresa i l'Associació Astroamics. Hi haurà diversos telescopis que apuntaran al planeta Saturn i a alguns objectes de la volta estelada i es podrà visitar el telescopi de la cúpula. El preu és de 7 euros per persona i es recomana portar manta i anar abrigat. Hi haurà servei de bar.