Castellbell aprova el pressupost, que creix en Educació, Serveis Socials, i en inversions

El ple de Castellbell i el Vilar ha aprovat els pressupostos per a l'exercici del 2018, que pugen a un total de 4,4 milions d'euros, un 23% més que l'any passat. Els principals increments seran per a partides destinades a Educació, Serveis Socials, i també a inversions.

Aquest darrer capítol, el d'inversions, tindrà enguany una dotació de 953.000 euros. Un gruix important servirà per a la rehabilitació de l'edifici de l'ajuntament, però també es preveuen partides destinades a la primera fase de les obres d'urbanització de la Vall de Montserrat, la rehabilitació de la façana del Casino Borràs, o la reordenació de l'aparcament de l'avinguda Catalunya. Així mateix, es reserven 50.000 euros per destinar al pressupost participatiu.

Pel que fa a les aportacions en Educació, augmentaran un 53 %, bàsicament per respondre al programa Educació 360 al qual Castellbell està adherit com a municipi pilot, que pretén fomentar l'aprenentatge entre el temps lectiu i el no lectiu. Per exemple, es dona suport als aprenentatges basats en competències, es realitzen activitats del programa Educar en família, es dona suport a les transicions educatives, i també hi ha previst iniciar el projecte de camins escolars al municipi.

En Serveis Socials la partida creix un 29 %, bàsicament per reforçar el servei d'atenció al domicili, o per atendre persones amb pocs recursos, així com potenciar el servei de telealarma i el programa de mediació hipotecària, i oferir ajuts a l'arranjament d'habitatges.

L'equip de govern (PSC) ha desestimat un recurs presentat per ERC per considerar que es basava en informacions errònies o parcials, i que les al·legacions que presentaven els republicans ja queden resoltes en els mateixos pressupostos.