La 'doble' de Colau fa el pregó de Castellbell amb animalada inclosa

Castellbell i el Vilar va donar divendres al vespre l'arrencada oficial a la Festa Major amb imaginació i bon humor. Un esbojarrat pregó va sorprendre els assistents amb una paròdia protagonitzada per una singular alcaldessa de Barcelona: l'Ada Colau del Polònia que interpreta l'actriu Agnès Busquets.

L'espectacle va començar cap a les 8 del vespre amb una cercavila que va sortir des de la plaça Barcelona fins davant de l'Ajuntament, on va continuar el xou i des d'on es va fer el pregó. Va ser una cercavila especial protagonitzada per un 'elefant' provinent del zoo de Barcelona, que s'haurà de desprendre dels animals tropicals. Castellbell li va donar ahir la benvinguda com a poble acollidor i amb la benedicció de Colau, tot i la còmica picabaralla que tot plegat va provocar davant l'Ajuntament entre defensors i detractors de la proposta. Recuperada la calma es va fer un sopar a la fresca i es va tancar la jornada amb la música de la Nit Jove.

La festa continua fins dimecres amb la música de protagonista. Ahir era el torn de l'Orquestra Rosaleda amb concert i ball, demà el gospel, dimarts els hits d'entre els 70 i els 90, i dimecres havaneres.

També hi haurà humor amb Lloll Bertran, un correaigua, un correfoc, tast de plats nigerians, i un escape room pels carrers de la vila (per acomiadar la festa, dimecres).