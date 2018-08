Les línies de bus de Sant Joan i Sant Salvador tindran més expedicions

El departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà a partir de l'1 de setembre l'oferta de transport públic que connecta dues poblacions del Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Salvador de Guardiola, amb Manresa.

En el cas de Sant Joan es crea una nova expedició d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners (excepte agost), a les 8 del vespre des de Manresa, i a les 8 i 20 des de Sant Joan. També s'incorporen dues noves expedicions d'anada i de tornada els dissabtes, a les 11 i a les 11 i 40 minuts de la nit des de Manresa, i a les 11 i 20 minuts i a mitjanit des de Sant Joan.

Aquesta línia va transportar uns 230.000 viatgers l'any 2017, el que va suposar un increment del 7% respecte del 2016. El primer semestre del 2018, l'increment interanual és del 10,4%. L'empresa concessionària Transports Castellà, del grup Sagalés, és l'operadora d'aquest servei.

Pel que fa a Sant Salvador, es modifiquen els horaris dels dissabtes per tal d'oferir un servei de tornada des de Manresa mitja hora més tard respecte de l'actual, tant al migdia com al vespre. D'altra banda, es dona un caràcter circular a la línia, de tal manera que la parada del carrer de la Llum de Sant Salvador de tornada des de Manresa també es pugui fer servir per anar a la capital del Bages.

A més, es coordinen els horaris dels dissabtes i festius amb els trens de Ferrocarrils de la Generalitat. També es modifica el recorregut de la línia al seu pas per la urbanització del Calvet, a través dels carrers de Graell i de la Riera, en forma de servei a la demanda per donar una millor cobertura territorial. La concessionària Masats Transports Generals, del grup Direxis, opera aquest servei.



S'avança el bus de les 10 de Berga

Per altra banda, el bus de la línia Berga-Manresa amb sortida a les 10 des de Berga sortirà 15 minuts abans els dies feiners a partir de l'inici del curs escolar. Arribarà a Sallent a les 10.33 h. Aquest canvi permetrà als usuaris de Balsareny poder agafar la connexió del bus semidirecte a Barcelona que surt de Berga a les 10.15 h i que arriba a Sallent a les 10.45 h, ja que fins ara, quan els veïns de Balsareny arribaven a Sallent amb el bus de les 10, el semidirecte cap a Barcelona ja havia sortit.