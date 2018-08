Súria i Callús posen sis sancions en un any gràcies al cens genètic caní

Des de la posada en marxa del cens genètic per identificar les caques de gos al carrer, ara fa un any, Súria i Callús han posat un total de sis multes a propietaris incívics. De les sancions que s'han posat fins ara, quatre corresponen al municipi de Súria i dues al de Callús. El sistema, impulsat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, ha tingut el seu efecte i els dos municipis ja disposen d'un gran nombre de gossos censats genèticament i han pogut reduir considerablement la quantitat d'excrements a la via pública.

Per tal de poder detectar possibles accions incíviques, periòdicament es van fent batudes, per sorpresa, a tots dos municipis. Això ha permès constatar que des de l'elaboració del cens i l'aplicació del nou sistema han disminuït notablement les caques de gos al carrer. Fins ara, les batudes s'han fet aproximadament cada mes. Ara, però, segons han informat des de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, «s'estan reforçant tant les batudes com la campanya per detectar gossos no censats».

Un agent cívic de la Mancomunitat del Cardener, juntament amb un operari del servei de neteja i una patrulla de la Policia Local, s'encarrega de fer, de forma periòdica, les batudes per recollir els excrements, que després són analitzats. En el cas que el seu ADN es trobi al banc de dades, el propietari de l'animal és multat. La majoria d'infractors, però, no han censat el gos. En aquests moments, a Súria hi ha censats genèticament un total de 650 gossos, mentre que a Callús de censats n'hi ha 216.

La implantació del sistema obliga a fer una extracció de sang a tots els gossos censats de cada municipi a partir de la qual s'obté el seu ADN i s'incorpora a una base de dades, de manera que quan es recull una mostra d'excrement al carrer es pot identificar a quin animal pertany i arribar al seu propietari.



Aviat a Sant Fruitós i Sant Joan

Sant Joan de Vilatorrada és el tercer municipi que es va adherir a la iniciativa impulsada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, juntament amb Súria i Callús, per censar d'ADN dels gossos i eliminar els excrements a la via pública. Tot i que ja té aprovada la modificació de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics, l'aprovació dels pressupostos ha endarrerit la seva implantació. El consistori treballa amb la idea que, entre setembre i octubre, es pugui fer la campanya informativa i comencin les analítiques.

Un altre municipi que se sumarà enguany a l'experiència engegada per la Mancomunitat del Cardener és Sant Fruitós de Bages. El municipi ja ha aprovat la seva implantació i aposta per fer un pas més i identificar els gossos del municipi a través d'una empremta genètica, única i intransferible per a cadascun dels animals.

L'anàlisi de l'ADN dels gossos és un sistema pioner a Catalunya que, a través d'un cens genètic, permet identificar a quin animal pertanyen els excrements abandonats a la via pública. Aquesta iniciativa permet detectar els propietaris incívics i imposar-los la sanció corresponent.