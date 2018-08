Amenacen de mort un monjo de Montserrat per defensar l'1-O en una missa

Sergi d'Assís, monjo de Montserrat, va ser amenaçat de mort per defensar el referèndum de l'1-O en una missa que va realitzar el passat 24 de setembre. En aquella homilia, el monjo de Montserrat va animar a "dir no a la repressió".



"Hem vist com s'han amenaçat i, fins i tot, vulnerat aquests drets", va denunciar, fent referència concreta al dret de reunió, a la llibertat d'expressió i a "un dret tan senzill com el de ser consultats". El monjo també havia criticat el menysteniment a "les institucions del nostre poble", cosa que "vol dir menystenir els ciutadans a qui representen", en referència als atacs a l'autogovern català, com les detencions d'alts càrrecs i la intervenció de competències.



Sergi d'Assís va fer pública ahir una carta on explicava que va rebre una amenaça de mort per les seves paraules:



"En una entrevista que m'han fet per la revista del meu poble, he dit que amb motiu de l'homilia del 24 de setembre vaig rebre una amenaça. Numèricament és irrisori si es compara amb l'allau d'agraïments que vaig rebre i alguna crítica també. Les crítiques són especialment bones si es fan amb estimació i criteri. Però a mi no se m'acudiria mai amenaçar algú de mort, ni que pensés que n'ha fet una de grossa."





Amb motiu de l´homilia del 24 de setembre vaig rebre una amenaça de mort. No desitges que et passi res greu, però encara menys renunciar a la defensa dels drets més fonamentalshttps://t.co/kp5Qpmw3pi — Sergi d'Assís (@sergidassis) 11 d´agost de 2018