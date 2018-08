«A Andorra hi ha qui pensa que passarien a ser una comarca catalana»

Goretti Marbà és nascuda a Catalunya però resident de fa anys a Andorra. Comenta que al principat andorrà es parla amb prudència del procés.

Com es viu a Andorra la situació política de Catalunya ?



Es viu silenciosament. Has de vigilar molt a l'hora de manifestar-te. Primer tempteges i després depèn de com va en parles o no.



Hi ha recels?



Es pensen que passaran a ser una comarca de Catalunya o que perdran els drets o la identitat. Per mi ja no en té, d'identitat, perquè hi ha un copríncep francès i un del bisbat. Hi ha gent que està a favor de la independència de Catalunya. Però si treballes a la funció pública no es toca el tema. A Andorra ens coneixem tots.



Què li ha semblat l'acte?



Ha sigut emocionant. Hi ha andorrans catalans que som de la ceba. Tot i tenir passaport andorrà sóc catalana de naixement.