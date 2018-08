Torra apel·la a l'esperit del 1714 i a lluitar fins a fer efectiva la República en la seva visita a Talamanca

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assistit a la commemoració de la batalla de Talamanca on ha apel·lat a l'esperit de nació dels soldats "per voler tirar endavant el país" i la seva voluntat "d'una Catalunya lliure".

"Per fer efectiva aquesta república necessitem tota la disposició fins a les últimes conseqüències", ha instat als assistents, tot posant com a exemple els soldats. "Si no som lliures no som res", ha afegit. Torra, que estava acompanyat del vicepresident de la mesa del Parlament, Josep Costa, i de la secretària, Adriana Delgado.

El president també ha aprofitat per mostrar el seu suport i rebutjar la querella que s'ha presentat contra la mesa del parlament "per autoritzar el debat polític", un fet, que ha afegit "no pot passar". "Un Parlament està per parlar, discutir i votar", ha recalcat.