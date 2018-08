Navarcles començarà el complex amb piscina coberta el 3 de setembre

AN

Imatge virtual de l´entrada al futur complex AN

Navarcles començarà el 3 de setembre les obres del nou complex esportiu que dotarà el municipi d'una petita piscina coberta. L'Ajuntament ha fixat aquesta data per començar l'enderroc de l'edifici de serveis i, per tant, la temporada d'estiu de les piscines s'acabarà una setmana abans del que és habitual, el 2 de setembre. Les obres es preveu que duraran un any i tindran un cost d'1.300.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'aportarà gairebé mig milió, mentre que la resta es cobrirà a partir d'estalvis propis del consistori.

Amb aquest projecte, Navarcles tindrà per primera vegada un espai permanent de piscina, i alhora una sala de fitness lligades a la salut i esport dels veïns de caràcter públic. L'objectiu del consistori és que el municipi tingui unes instal·lacions modernes, còmodes i acollidores que es puguin utilitzar tot l'any en aquest municipi del Bages.

El nou espai s'ubicarà al costat de les pistes de tennis i pàdel i s'enderrocarà l'edifici de serveis que ha quedat obsolet. El nou espai tindrà més de 1.400m2 i comptarà amb dues plantes. La planta baixa disposarà dels vestidors, servei de bar, recepció i una piscina coberta de 20x8m. La primera planta, en canvi, tindrà una sala de màquines i tres sales per activitats dirigides.

Les activitats esportives es coordinaran amb les sales d'activitats de La Creueta i funcionaran amb un carnet personal o familiar adaptat a l'ús dels usuaris i amb què hi podran accedir tot l'any.