Navarcles disposarà d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics

Navarcles disposarà després de l'estiu d'un punt públic de recàr-rega per a vehicles elèctrics. De fet, ja està instal·lat al carrer Pau Claris, cantonada amb el carrer de la Sort, però fins que Endesa no faci el pas definitiu no podrà entrar en funcionament, i això s'espera passat l'estiu.

S'habilitarà un punt de càrrega semiràpida, i això vol dir que permetrà carregar completament un vehicle en un termini d'entre 2 i 4 hores, segons la bateria de cada vehicle. El punt tindrà una potència de 22kW, i podran utilitzar-lo de forma simultània dos cotxes i una moto.

Es tracta d'un servei gratuït que es podrà utilitzar mitjançant una targeta que els ciutadans podran sol·licitar a l'Ajuntament de forma presencial. A més, serà compatible amb altres targetes d'ús en altres municipis com Sant Fruitós o Barcelona.