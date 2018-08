Els pins més afectats de Sant Feliu i Oristà s'hauran de talar per evitar l'expansió del fong

Davant l'amenaça d'un fong en una zona de pins de 580 hectàrees, entre Sant Feliu Sasserra i Oristà (vegeu Regió7 del 4 d'agost), els propietaris forestals de les zones més afectades hauran de talar els arbres. Segons el tècnic de la Diputació de Barcelona Ramon Riera, el tant per cent de mortalitat encara s'ha de concretar, «ja que hi ha zones més afectades que d'altres». Sosté que a l'entorn de la Torre d'Oristà, que se situa dins el terme municipal d'Oristà, «podrien arribar a desaparèixer el 80% dels pins en trams d'una hectàrea».

Malgrat la pèrdua natural que suposaria la tala sanitària, «és necessari fer-la per evitar que el fong es propagui i agreugi la situació de la resta d'arbres», remarca Riera. El tècnic va donar aquest consell a la trentena de propietaris forestals que van assistir a una sessió informativa a l'ajuntament d'Oristà, per assabentar-se de la situació que els afecta.

Ramon Riera, juntament amb el tècnic de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, Jordi Solà, van dirigir-se als propietaris que han de talar els pins per explicar-los que tenen l'opció de fer els treballs d'extracció a través de l'Associació de Propietaris Forestals o bé pel seu compte. Segons Ramon Riera, un dels objectius de l'associació és intentar igualar els costos dels treballs als beneficis que s'obtinguin de la fusta, «per tal que l'extracció surti a un cost zero per als propietaris». Tot i així, remarca que s'ha d'avaluar la situació «finca per finca». També afirma que la Diputació destinarà diners al sanejament del bosc.

L'equip que investiga la situació dels pins encara treballa per concretar el tipus de fong que afecta els arbres. Saber-ne la tipologia ajudarà a determinar el destí dels arbres que, de moment, semblen recuperables. Riera afirma que si es tracta d'un fong que amb un sol tractament pot desaparèixer, «es podran recuperar gran part dels pins afectats». En canvi, si és un fong que afecta les parts vitals dels arbres, és a dir, la circulació de saba, «s'haurien de talar gairebé la totalitat dels pins», apunta.

Segons el tècnic, els experts de la Diputació sostenen que les dues pedregades que hi va haver a principi d'estiu a la zona van propiciar l'entrada d'un fong. Ramon Riera assegura que la tempesta del primer cap de setmana d'agost al Lluçanès no va afectar els pins, «ja que no va caure pedra sinó solament pluja».