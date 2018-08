El president Torra demana «sacrifici» des de Talamanca per fer efectiva la República

«Venim d´un referèndum d´autodeterminació i d´una declaració política d´independència del 27 d´octubre, i per fer efectiva aquesta República necessitem tota la capacitat de sacrifici i tota la disposició fins a les últimes conseqüències». Així de contundent s'ha mostrat el president de la Generalitat, Quim Torra, en l´acte de commemoració de la Batalla de Talamanca d'aquest dilluns, que un any més ha acollir aquesta població bagenca, i en la qual s'ha invocat en vàries ocasions a «l´esperit de nació» que el 1.714 va moure els ciutadans a defensar-se de l´exèrcit borbònic en la Guerra de Successió: «sabien que la seva condició de catalans estava en perill i van lluitar fins a les últimes conseqüències, i jo avui us demano el mateix», ha reblat Torra.

L´acte ha aplegat unes 300 persones i una fornida representació del món independentista, bàsicament de la comarca i entorn, però també de fora. Entre altres, hi havia el vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, amb la secretària quarta de la Mesa, la bagenca Adriana Delgado. També hi eren la delegada del Govern a la Catalunya Cantral, Alba Camps, el president del PDeCAT, David Bonvehí, i el secretari nacional i membre del comitè permanent de l´ANC, Josep Antolí, i l´alcalde de Talamanca, Josep Tarín, entre altres autoritats. Així mateix, Carles Puigdemont també hi va sigut des de la distància, i ha adreçat unes paraules a tots els presents a través d´un vídeo enmig de forts aplaudiments.

La commemoració de la Batalla de Talamanca s'ha desenvolupat amb la solemnitat habitual que caracteritza l´acte, però amb més expectació que de costum en la rebuda de les autoritats, i especialment de Torra en una plaça de l´ajuntament plena a vessar. Després de saludar als presents i de signar el llibre d´honor, la comitiva s'ha dirigit fins al monument Memorial 1714, on s'ha hissat una senyera amb presència del regiment del cos dels miquelets i s'ha fet l´ofena floral.

Record pels presos i exiliats

L´ofrena ha donat pas als parlaments institucionals que ha obert l´alcalde de Talamanca, Josep Tarín, amb un record per tots els independentistes presos i exiliats, a qui ha enomenat un per un.

Tot seguit ha estat el torn de Josep Antolí, de l´ANC, amb un contundent discurs d´exigència i d´acció al govern actual, i ha fet autoctrítica davant «l´estratègia fallida» de l´octubre. Apel·lant a la Batatalla de Talamanca en què «hi havia 3.000 catalans disposats a donar la vida per les llibertats del seu país», s'ha preguntat «a què estem disposats a sacrificar nosaltres avui?», i ha advertit Torra que «no volem molles, cal estar preparats per quan vingui un altre octubre i tenir-ho tot a punt perquè no ens torni a fallar l´estratègia. Oi que aquest cop si que ho tindrem tot a punt?», ha replicat.

Al seu torn, i recollint les paraules d´Antolí, Torra ha volgut traslladar «un motiu d´esperança», apel·lant a «la lluita amb totes les conseqüènces per ser lliures, que aquest sigui l´esperit de Talamanca i que les properes setmanes i mesos tinguem present aquesta idea de la llibertat».

Puigdemont: «no ens resignem»

La sorpresa de la tarda ha arribat amb un missatge en una pantalla de Carles Puigdemont, que ha invocat «l´esperit de resiliència» dels catalans el 1714, i ha fet una crida a la no resignació. «Val la pena que invoquem aquell esperit perquè ens ha portat a superar situacions difícils com les que avui patim per la gent a la presó o a l´exili, o la que és agredida per portar un llaç groc. Malgrat aquestes dificultats cal que anem invocant aquell esperit fins al final, perquè el final acabarà bé».