Talamanca rememora avui amb Quim Torra la batalla del 1714

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà present avui als actes de commemoració de la batalla de Talamanca del 1714, amb què aquesta població recorda cada any l'última victòria catalana durant la guerra de Successió justament el dia del seu aniversari. L'acte tindrà lloc als peus del monument que recorda la batalla, i començarà a 2/4 de 8 del vespre.

La presència de Torra en aquest acte se suma a la dels darrers presidents de la Generalitat. L'any 2014 hi va assistir Artur Mas, just quan se celebraven 300 anys de la batalla. El 2015 hi va participar Carles Puigdemont (aleshores com a president de l'AMI), juntament amb Jordi Sànchez. L'any passat, hi va ser Jordi Turull.