Castellnou celebra Sant Roc aquest dijous, i enceta quatre dies de festa major

Castellnou de Bages donarà el tret de sortida aqeust dijous a quatre dies de Festa Major coincidint amb la diada de Sant Roc, que a partir d´ara vol convertir en l´eix central de les festes locals, com a patró del poble. «Sant Roc tindrà l´entitat que es mereix», apunta l´alcalde, Domènec Òrrit, fins al punt que el ple muncipal ha aprovat recentment convertir la data del 16 d´agost en festiu local, si bé l´acord no es farà efectiu fins el 2019.

La festa, doncs, arrencarà dijous amb els actes al voltant de la figura de Sant Roc, després d´un treball de recerca que ha permès recuperar els goigs que es van elaborar a final de l´Edat Mitjana per venerar el sant. Se n´ha recuperat la lletra dels arxius que encara es guarden a la casa Vilaseca però no se n´ha pogut recuperar la música de manera que s´ha fet nova intuint la musicalitat marcada per la rima a càrrec del professor de música de l´Olivar, Manel López, i també se n´ha fet una versió més moguda per ser ballada, a càrrec de Rosa Sugranyes.

Els goigs es cantaran dijous a missa d´11, on també es beneiran per primer cop els panets de Sant Roc, i en sortint es farà el ball de Castellnou a la plaça de l´Església, i en paral·lel, es farà la presentació de la música i el ball.

La festa continuarà divendres amb el tradicional pregó a càrrec del delegat d´Ensenyament de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, a les 9 del vespre a la plaça de l´Església. a continuació tindrà lloc un concert amb Beat Voices a l´església de Sant Andreu, i un concert jove amb Vizuri a l´espai superior del camp de futbol municipal.

Dissabte el protagonisme serà pel sopar de festa major amb productes de Castellnou elaborats per restauradors del poble, a les 9, i el ball de nit amb l´orquestra Platinum. I diumenge es posarà el punt i final a la festa amb una missa, l´actuació dels dansaires manresans i un aperitiu popular, al migdia; l´espectacle d´animació infantil La Sal dels Mars amb xocolatada, a la tarda; i el ball de fi de festa amb Andreu Duet, a la nit. Dissabte i diumenge també hi haurà el tradicional concurs de pintura ràpida.