Sallent pintarà un mural al Passeig del Riu per acostar els veïns a l'espai

Pintar un mural sobre el mur de contenció que es troba sota el Pont de la Concòrdia de Sallent és una de les actuacions per tal que el poble deixi de donar l´esquena al riu Llobregat. L'Anna Taratiel és l'artista a qui se li ha encarregat el projecte i començarà a treballar la setmana vinent. Taratiel proposa un disseny abstracte amb elements propis de Sallent com ho és el riu Llobregat, els salts d'aigua, les xemeneies de les fàbriques i els materials amb què han estat construïdes.

Per portar-lo a terme utilitzarà la tècnica de l'esgrafiat, que consisteix a fer incisions sobre la paret de manera que quedi al descobert la capa inferior. Utilitzarà l'aigua, la calç grassa, la sorra i pigments minerals. Elements que es poden trobar a la riba del riu Llobregat i que integraran l'obra a l'entorn d'una manera més compromesa.

El consistori ha apostat fort amb la idea d'obrir Sallent al riu Llobregat. Per aquet motiu, s´han posat en marxa una sèrie d'actuacions que afectaran al voltant del riu, de manera integral. Des de la Rescola de Cal Sala (a l´inici del camí Cabrianes) fins a la torre del gas (darrere de Cal Carrera), englobant totes dues lleres. En el projecte s´inclouen treballs de desbrossament, d'obertura d'accessos al riu, d'adequació del espais de lleure, del passeig a tocar de l'aigua, de les zones verdes i del mobiliari urbà. Tot tipus d'actuacions entre les quals també s´inclou la pintura d'aquest mural.

Tot plegat vol integrar el patrimoni industrial i senyorial que el poble conserva prop del riu, com el Pont Vell i el de la Concòrdia, la Fàbrica Vella o la Casa Museu Torres Amat. Un patrimoni pel qual es treballa i del que hi ha propostes per vincular-lo i enllaçar-lo amb possibles rutes al voltant del riu.

L'artista treballarà amb el mural del 20 al 27 d'agost al matí. Tothom qui ho desitgi pot anar-hi a donar un cop d'ull.