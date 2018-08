Sant Fruitós vol convertir les urbanitzacions de Pineda de Bages i Les Brucardes en «unes de les més segures»

Tot i l'existència d'alguns robatoris, el consistori de Sant Fruitós de Bages destaca que la mitjana de furts com els que s'han donat els últims dies a Pineda de Bages «està per sota» de la mitjana a Catalunya. Aquestes dades es van posar de manifest en la Junta Local de Seguretat celebrada el passat 15 de maig, on es van reunir l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor de seguretat ciutadana, Tomàs Casero amb càrrecs de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra, de la Delegació dels serveis territorials d'Interior a la Catalunya Central i altres cossos de seguretat.

No obstant, l'Ajuntament del muncipi «entén la preocupació dels ciutadans arrel dels últims fets», pel que ara el seu objectiu és «augmentar i garantir la seguretat en aquestes zones residencials» amb la instal·lació de càmeres lectores de matrícules i altres equips de control. A part, està prevista una reunió amb la Junta de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages el proper mes de setembre.

Finalment, des del consistori es posa de manifest que «tot i la lògica preocupació dels habitants de les urbanitzacions, aquest és un tema del qual fins ara no s'ha transmès com una de les principals problemàtiques a resoldre en les reunions periòdiques amb les associacions de veïns del municipi».