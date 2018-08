Els veïns financen la recuperació d'un símbol industrial enderrocat a Sallent

Sallent recuperarà un dels símbols del seu passat industrial. Els veïns del poble finançaran la reconstrucció de la xemeneia de la fàbrica de la Bòbila, que va ser enderrocada l´any 1974. A partir de la compra dels totxos que tornaran a alçar l´antic monument, els veïns podran ajudar a subvencionar el projecte. Recuperar la memòria obrera del poble és l´objectiu del col·lectiu La Fumera, que ha impulsat el projecte. A finals de la setmana que ve, la xemeneia de la Bòbila tornarà a formar part del paisatge sallentí.

Implicar al conjunt del poble en la reconstrucció de la xemeneia de la Bòbila és un dels reptes de La Fumera. Fins ara, el col·lectiu ha recaptat 600 euros, d´un total de 2.500 del cost total del projecte. Els veïns de Sallent poden col·laborar comprant un totxo, per un preu de dos euros, a través de l´aplicació de La Fumera. «Els projectes de micromecenatge sempre acostumen a funcionar al poble i creiem que aquest no serà diferent i entre tots arribarem a finançar la nova xemeneia», sosté un dels membres del col·lectiu La Fumera, Ricard Badosa.

Les mans dels veïns també són les que estan aixecant l´obra. «Set voluntaris fixes i un paleta de Sallent dediquen unes hores cada tarda a la construcció del símbol obrer», ressalta una de les membres de la Fumera, Anna Raurell. Sosté que, si fa bon temps, preveuen enllestir la xemeneia a finals de la setmana que ve. La construcció tindrà sis metres d´alçada i comptarà amb 4.000 totxos. Anna Raurell explica que s´han consultat fotografies antigues per intentar calcar la forma de l´antic símbol obrer. D´aquesta forma, el fum del record de la xemeneia de la Bòbila esdevindrà un monument que homenatjarà la vida obrera a les fàbriques.

Recuperar el passat obrer

La buidor que ocupa ara l´espai on hi havia hagut la fàbrica de la Bòbila «és fruit de la indiferència de l´administració per mantenir dret el patrimoni sallentí», lamenta Ricard Badosa. Explica que als anys setanta es va destruir la xemeneia, «un acte que va doldre als veïns que encara la recordaven desprenent fum». Remarca que un dels objectius del seu col·lectiu és reivindicar el passar obrer de la vila. Per tant, una forma d´aconseguir-ho és donar vida al record de la xemeneia de la Bòbila. «Amb la construcció d´aquest monument, la Fumera deixarà petjada al poble, encara que amb el temps el col·lectiu s´acabi dissolent», sosté.

«Recuperar aquest símbol obrer també servirà per fer justícia amb la fàbrica de la Bòbila, l´única del poble sense xemeneia», ressalta un membre de la Fumera, Guillem Cabra. La fàbrica Vella i la de les Culleres mantenen la xemeneia i part de l´edifici de l´antiga fàbrica, a diferència de la Bòbila. Cabra explica que, agafant com a punt de referència la ubicació de les tres fàbriques, el poble es pot dividir amb tres colles. En aquest sentit, «és injust que una de les colles no disposi de la xemeneia que la distingeix. Comenta que enguany la Fumera celebra el cinquè aniversari i aprofita la data per recuperar el símbol industrial.

La nova xemeneia s´estrenarà al públic el cinc de setembre

La inauguració de la nova xemeneia de la Fàbrica de la Bòbila se celebrarà el dia cinc de setembre, coincidint amb l´inici de la Festa Major Alternativa de Sallent, la Fumera.

Enguany la fàbrica de la Bòbila donarà el tret de sortida a la Festa Major Alternativa, fent sonar a sirena enmig de l´expectació dels veïns.

Els membres de la Fumera han decidit que enguany les activitats de la festa estaran relacionades amb la llibertat d´expressió, per vincular la festa amb l´actualitat. Les propostes també es vinculen amb el passat industrial.