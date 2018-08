Les xifres evidencien que l'eix Diagonal és una carretera d'estiu

L'eix Diagonal és una carretera d'estiu. Després de gairebé sis anys de funcionament, aquesta via que connecta de manera molt directa la Catalunya Central amb la costa tarragonina, des de Manresa fins a enllaçar amb l'AP-7 i arribar a Vilanova i la Geltrú, s'ha evidenciat que és el gran corredor entre interior i platja. Ho palesa el fet que, mentre la majoria d'eixos que creuen la Catalunya central registren un lleuger descens del trànsit durant els mesos estivals, lligat a una baixada de l'activitat econòmica, en el Diagonal aquesta situació s'inverteix. I de manera molt evident.

Amb dades del 2017, que és el darrer any complet, es posa de manifest que durant el trimestre més estival (juny, juliol i agost) aquesta carretera arriba a experimentar augments de trànsit de fins al 30% en relació als periodes més fluixos.

De fet, és una via que en les intensitats mitjanes diàries de pas de vehicles dibuixa al llarg de l'any un perfil clàssic de muntanya, amb les cotes més baixes a principi i final d'any i les més elevades al mig, coincidint amb l'esmentat periode estival.

Si s'agafa com a referència el que seria el punt mig d'aquest eix, el tram entre Igualada i Capellades, aquest perfil es mostra de manera més que evident. El 2017, va arrencar amb una mitjana de trànsit de 18.814 vehicles diaris (gener), per situar-se en 21.000 entre febrer i març; superar els 23.000 el maig i arribar als seu màxim entre juny i juliol, amb mitjanes que se situen a l'entorn dels 24.500 vehicles.

A partir d'aquest punt, i tot i que hi va haver petites oscil.lacions, el trànsit en aquest tram es va situar d'agost a novembre entre els 21.000 i els 22.000 vehicles diaris, per acabar tancant l'any per sota dels 20.000.

Creixements del 6%

L'eix Diagonal (format per les carreteres C-15 i C-37) va entrar en funcionament el desembre del 2011 i en els sis anys i mig que ha estat en funcionament ha experimentat un creixement fins i tot per sobre de les expectatives amb què es va projectar i construir. Les dades de trànsit posen de manifest que entre el primer i el darrer any complets (el 2012 i el 2017, respectivament) aquesta via ha registrat un creixement del trànsit del 35% acumulat. Amb una mitjana d'augment del 6% anual.

El tram entre el Bages i l'Anoia (de Manresa a Igualada) és el que presenta una densitat més baixa, amb una intensitat mitjana diària (IMD) de 9.538 vehicles. A l'extrem oposat, el traçat entre Vilanova i Vilafranca del Penedès, on la via té majoritàriament una secció de dos carrils per sentit, aquest eix té intensitats de trànsit a l'entorn dels 30.000 vehicles/dia, el que es valora com una funcionalitat òptima.

Entre Capellades i Igualada, que és el tram que en els propers anys es desdoblarà, es registra un trànsit just per damunt dels 20.000 vehicles al dia, però amb puntes de 24.000 durant l'estiu, mentre que en el de Capellades fins a Vilafranca (on s'habilitaran carrils d'avançament) aquesta mitjana diària se situa en 15.127.

L'eix Diagonal es va projectar pensant en posar en contacte les quatre comarques i les quatre capitals per on transcorre (Bages, Anoia, Alt Penedès i Garraf), però també per crear un corredor ràpid i gratuït entre les comarques d'interior i la costa Daurada.

Més tram desdoblat

Ara fa menys d'un mes, La Generalitat va anunciar que d'aquí a quatre anys l'eix Diagonal tindrà pràcticament una tercera part del seu recorregut amb format d'autovia. I és que el 2022 el Govern preveu enllestir el desdoblament d'un tram de 7 quilòmetres, situat íntegrament a l'Anoia.

Un traçat que s'afegirà al que ja hi ha amb doble carril per banda i mitjana de separació a la part final d'aquesta via, ja arribant a la costa.

En concret, el nou desdoblament es farà en el recorregut entre Igualada i la B-224, a Capellades, dins un conjunt d'actuacions integrals programades per a aquest eix, format per la C-37 i la C-15. Un pla que suposarà una inversió d'uns 90 milions, del qual es preveu tenir el projecte executiu el 2019 i que es comencin el 2020.

El tram que es desdoblarà, entre Igualada i Capellades, té set quilòmetres de longitud, és el que registra més trànsit de tot el corredor on s'actuarà, amb el pas d'uns 20.000 vehicles diaris, i arriba a puntes de 24.000 durant l'estiu.

Per adaptar aquest àmbit de l'eix Diagonal al trànsit que té actualment i al creixement previst, i alhora millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s'adoptarà és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació. Quan estigui fet aquest desdoblament, l'eix Diagonal tindrà un total de vint quilòmetres en format d'autovia, ja que des dels seus inicis ja ho és en 13 quilòmetres entre Vilafranca i Vilanova.