Un barri per als miners La zona va suposar l'expansió de Súria

?La construcció del barri Santa Maria, conegut popularment com la Colònia, va ser realitzada fa un segle per iniciativa de la multinacional belga Solvay per tal d'acollir el personal de la mina de potassa, pocs anys després del descobriment del jaciment. La zona quedava apartada del nucli de Súria però el barri va suposar l'expansió del municipi, ja que gent que procedia del Marroc o del sud d'Espanya va venir a viure al poble per treballar a la mina. Els veïns actuals del barri són descendents dels miners.