Un barri centenari a Súria que es vol rejovenir

El nucli miner de Santa Maria de Súria arriba als cent anys d'història amb el propòsit de rejovenir-se. Els veïns del barri demanen a l'Ajuntament del poble que la zona tingui un manteniment més digne. L'associació de veïns ha aprofitat l'efemèride del centenari per millorar l'espai de jocs de la pista del barri i reformar un local per als veïns. No obstant això, l'entitat remarca que encara queden aspectes a millorar, com ara el paviment dels carrers o la deixadesa d'algunes zones verdes.

El propòsit de millorar la imatge de la zona, popularment coneguda com la Colònia, recomforta els veïns que hi viuen gairebé des que es va iniciar la construcció del barri. Els primers edificis van aparèixer fa just un segle, amb l'objectiu d'acollir els treballadors de la mina de potassa, pocs anys després del descobriment del jaciment. La multinacional belga Solvay va impulsar la creació del bar-ri que, durant anys, «es va convertir en la residència de famílies que procedien d'Andalusia i del Mar-roc per treballar a la mina», explica el president de l'associació de veïns del barri, Francisco Rodríguez.

Destaca que, des de la seva infància, els carrers allargats amb els edificis uniformes i austers, amb cert aire de colònia, han sigut el seu paisatge. Sosté que ha presenciat els canvis progressius de la zona, tot i que encara queda algun edifici de l'any 1918 que es manté intacte. És el cas de la caserna de la Guàrdia Civil, que ara és una llar d'avis. Francisco Rodríguez remarca que, durant els últims anys, el barri s'ha ampliat i actualment hi viuen uns 900 veïns, aproximadament. Explica que la majoria d'habitants són decendents dels miners, «tot i que també hi ha jovent que aposta per viure al barri».

Com a president, l'objectiu de Rodríguez és mantenir l'essència de la zona i alhora millorar-ne certs aspectes, aprofitant la celebració del centenari. «La reforma del parc infantil és només l'inici del canvi d'imatge que ha d'experimentar la pista del barri», sosté Rodríguez. «La majoria de construccions del parc eren metàl·liques; se n'han canviat els materials i el sòl del parc s'ha omplert de sorra», explica el president de l'associació. Remarca que l'objectiu és convertir la pista en un entorn familiar, «per aquest motiu hi hem col·locat taules de fusta i, a la llarga, volem constuir-hi un circuit gimnàstic per a la gent gran del barri. La reforma del parc s'ha finançat amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Súria, que es distribueixen entre les diferents associacions de veïns de la vila.

Un altre dels indrets reformats pel centenari és un local, que és propietat de l'Ajuntament, l'ús del qual està cedit als veïns de Santa Maria. Rodíguez assegura que fins ara ningú no es cuidava de l'espai, «inclús algun veí n'havia fet ús per interessos propis sense permís i l'Ajuntament no actuava». Però enguany l'associació va decidir reformar el local. L'Ajuntament va aportar els materials per a la reforma i els veïns van posar-hi la mà d'obra. «Tot i que van tenir l'ajuda d'un professional per als aspectes més tècnics, com la instal·lació elèctrica», destaca l'alcalde de la vila, Josep Maria Canudas. Francisco Rodríguez explica que, a partir d'ara, a l'indret s'hi organitzaran tallers, reunions o celebracions.

Segons el president de l'associació de veïns, aquestes dues reformes representen els primers passos per canviar l'aspecte del barri de Santa Maria. «El principal problema de la zona és la falta de manteniment i la conseqüent deixadesa que s'observa en alguns espais», afirma Rodríguez. Una de les integrants de l'associació, Sandra Martín, precisa que no es tracta d'una manca dels serveis bàsics com el de recollida de deixalles, «sinó que és una falta de cura del paviment o de les zones verdes».

L'alcalde del poble reconeix que el barri Santa Maria presenta certes mancances, «i durant els últims anys no s'hi ha invertit en millores urbanístiques». Sosté que l'Ajuntament pretén emprendre un projecte que millori «el paviment d'alguns carrers i la circulació viària amb la creació de passos elevats per facilitar el pas dels vianants». Apunta que aquestes millores es duran a terme amb els pressupostos participatius i l'objectiu és iniciar les obres abans d'acabar l'any. Detalla que es renovarà el paviment de l'Avinguda Santa Bàrbara, que connecta el centre del poble amb el barri, i una part del carrer Doctor Fleming.

«També ens agradaria asfaltar la placeta de la Marededéu per donar-li més entitat a un espai important per als veïns», remarca Francisco Rodríguez. L'alcalde apunta que estan estudiant com millorar la imatge de la plaça i considera que pot aconseguir-se sense asfaltar-la. Un altre dels punts degradats que assenyalen els veïns és un camp de futbol situat en un descampat, en un dels extrems del barri. «Podria ser un bon lloc per jugar i gaudir de l'entorn, «però està ple de males herbes i de brossa», apunta Francisco Rodríguez.

Els veïns del barri també sostenen que els carrers estan atapeïts de cotxes mal aparcats, «s'haurien de posar pilones per evitar que els vehicles aparquin sobre la vorera», considera Rodríguez. L'alcalde remarca que és difícil donar solució a aquest problema, «ja que és un barri ple d'habitatges sense aparcaments i els cotxes han de dormir al carrer».

L'alcalde sosté que el barri Santa Maria, però, «no presenta el problema de pisos buits com el nucli antic de Súria, «per sort, força veïns aposten pel barri».