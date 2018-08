Cent anys d'història El nou local acull fotografies antigues

?Durant la celebració del centenari del barri Santa Maria de Súria, els veïns van endinsar-se al nou local de l'associació per conèixer la història del lloc on viuen. L'espai està cobert de fotografies antigues del barri, on s'observen alguns edificis que encara es mantenen drets. També van recordar el passat del barri a través d'una projecció audiovisual que fa un recorregut per les etapes del barri, des del 1918, quan es va inaugurar, fins a l'actualitat.