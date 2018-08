La Festa Major de Sallent es queda enguany sense castell de focs per les obres al pont

Sallent ja prepara la festa major, que se celebrarà del 7 a l'11 de setembre i que enguany no tindrà el tradicional castell de focs. La decisió s'ha pres per motius de seguretat, tenint en compte que el Pont Vell està en obres i no és permès tallar el Pont Nou; i tampoc no s'ha trobat cap altre espai que compleixi les distàncies reglamentàries per poder fer l'espectacle de foc.

El programa d'activitats, que ja s'ha elaborat, preveu quatre dies consecutius de festa, que arrencaran el divendres 7 de setembre amb el pregó a càrrec del pianista i compositor sallentí David Moreno, que també presentarà l'espectacle «Flota...dos».

Durant la festa, la música també tindrà un pes important, per exemple amb el concert de Mi-shima el mateix divendres o amb les sessions d'orquestra. Es repetirà el tradicional concurs de paelles, hi haurà festa de l'escuma a les piscines, i se celebrarà el primer aniversari de la Fàbrica Vella.