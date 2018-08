Fonollosa dedicarà a l'1 d'octubre una plaça i un mural

Fonollosa celebrarà el proper 22 de setembre un acte per commemorar l'1 d'octubre, un any després de les càrregues policials que va patir el municipi en la jornada del referèndum. Durant l'acte, es descobrirà la placa que batejarà oficialment com a plaça de l'U d'Octubre l'espai on van tenir lloc els fets i s'inaugurarà una il·lustració de Valentí Gubianas a la paret de l'Ajuntament.

Fonollosa aprofitarà la commemoració del primer any del referèndum per descobrir dues plaques, una que donarà nom a la plaça de l'U d'Octubre i una altra amb un escrit que contextualitzarà els fets ocorreguts. La plaça, que es coneix popularment com a plaça del carrer Església, ja es diu oficialment de l'U d'Octubre des que es va aprovar definitivament per ple fa uns mesos, però no serà fins aquest dia que estarà retolada amb el nom oficial. Es tracta d'un espai contigu a la plaça Major, que dona accés a l'església, la sala de plens (per darrere l'Ajuntament) i a un lateral del centre cultural.

Durant la celebració, també s'inaugurarà un mural a la paret de l'Ajuntament, que serà obra de l'il·lustrador bagenc Valentí Gubianas. Segons l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, amb la commemoració, l'Ajuntament de Fonollosa vol reconèixer «la dignitat i el coratge de la gent» i agrair «la resposta que vam tenir tant de la pròpia gent del municipi com de les centenars de mostres de suport que hi va haver dels voltants i d'arreu del país». En aquest sentit, el consistori ha convidat a l'acte commemoratiu els veïns de Sant Feliu de Codines com a mostra «d'agraïment» pel suport que els van mostrar l'endemà de les càrregues policials.

El dia 2 d'octubre, un grup de veïns d'aquest poble del Vallès Oriental es va presentar al municipi a fer unes paelles d'arròs i van convidar a tots els veïns del poble com a mostra de suport. Ara, Fonollosa vol agrair-los aquest gest convidant-los a la festa. «Va ser un acte molt espontani i molt bonic i la gent d'aquí ens hem quedat en deute amb tota aquesta gent», apunta Hernàndez, que recorda que va ser «una acció molt reconfortant perquè 24 hores després dels lamentables i desagradables fets omplíem la plaça de festa, de música i d'alegria». Aquella acció «va causar una petjada especial aquí al nostre poble i aprofitant que farem la commemoració volem fer aquest retorn i aquest agraïment», conclou.

L'1 d'octubre, els veïns de Fonollosa que es trobaven a la plaça que dona accés a la sala de plens, on hi havia l'únic punt de votació del referèndum, van patir dures càrregues per part de la setantena dels antiavalots de la Guàrdia Civil que s'hi van desplaçar. Un any després, l'Ajuntament recordarà la històrica jornada amb un acte.