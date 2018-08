La biomèdica Cristina Fillat planta el noguer de la Festa de l'Arbre Fruiter

L'any passat no va poder ser. Poca estona abans que comencés la festa, Barcelona patia l'atemptat de la Rambla. Moià va cancelar la celebració com van fer tantes altres localitats catalanes. La biomèdica especialitzada en l'estudi del càncer, Cristina Fillat, que n'havia de ser la presidenta d'honor, va mantenir el compromís de tornar. És filla de Moià, on va viure l'infantesa i la joventut. Ahir sí que va poder plantar l'arbre, un noguer, que per 113a edició simbolitza el desig de pau i entesa, tal com ho va constituir en el seu moment el fundador de la festa, el tenor Francesc Viñas. La pluja va respectar l'acte, tot i que per previsió es va fer al local Les Faixes. La Festa de la vellesa i festa social es va aprofitar per reconèixer, entre altres guardonats, la feina que fa l'IES de Moià i la tasca dels seus impulsors de fa 50 anys.