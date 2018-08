La cúpula sobiranista i unes tres mil persones porten el 17-A al Bages

L'independentisme va desafiar ahir una pluja persistent i va aplegar unes 3.000 persones a les portes de la presó de Lledoners en l'acte de suport a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat, que organitzava l'ANC amb la col·laboració d'Òmnium. La concentració també va posar l'accent en la gestió de la conselleria d'Interior, aleshores capitanejada pel conseller ara empresonat, Quim Forn, i en l'actuació dels cossos d'emergència i seguretat, amb el major Trapero al capdavant, i es van llançar crítiques contra la repressió de l'Estat espanyol.



La gentada va aguantar estoicament llargues cues tant per accedir a l'esplanada de davant el centre penitenciari com després per sortir-ne, sota el paraigua o l'impermeable, que es van fer imprescindibles per resistir la pluja que va anar caient durant tres hores llargues. Alguns ja hi eren feia estona per ser prop de l'escenari dels parlaments.



L'acte de la tarda a Lledoners va ser el més concorregut dels que es van fer ahir en record de les víctimes i els familiars, si bé l'organització no va facilitar dades d'assistència, i va concentrar la cúpula independentista, que durant el matí, a Barcelona, no s'havia deixat veure amb la mateixa notorietat. El president de la Generalitat, Quim Torra, va estar acompanyat pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el vicepresident del Parlament, Josep Costa; la portaveu del Govern, Elsa Artadi; el diputat republicà al Congrés Joan Tardà i les conselleres Alba Vergés i Àngels Chacón, entre d'altres, com també per l'exacalde de Barcelona Xavier Trias. Igualment, hi havia la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; Marcel Mauri, d'Òmnium Cultural; el president de l'AMI, Josep Maria Cervera; o la parella de l'exconseller Quim Forn i representant de l'Associació Catalana pels Drets Civils, Laura Masvidal.

Càntics sense parar



Les pancartes reclamant la llibertat pels presos, i la multitud d'estelades sobresortien entre els paraigües de la gentada amuntegada i cada cop més atapeïda, que en alguns casos buscava l'aixopluc del parell de veles que s'havien instal·lat davant del recinte.



Malgrat la pluja i la llarga espera, els càntics dels congregats no van deixar de sonar, reclamant des de «llibertat presos polítics», fins a «no esteu sols», o «1 d'octubre, ni oblit ni perdó». Un altre moment àlgid i molt aplaudit pel públic abans que arribés la comitiva d'autoritats va ser amb el desplegament d'una pancarta per part d'una desena de membres de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya on es podia llegir «Catalan Lawyers for Freedom, Democracy and Justice for Catalonia».

Una emotiva rebuda



La llarga espera s'ho va valer, i si bé va començar amb més de mitja hora de retard per les dificultats del president i els consellers per accedir a Lledoners per la gentada, l'arribada va ser exultant. Torra va fer una llarga salutació als presents acostant-se al públic més proper, que el va rebre amb elogis.



Amb les autoritats a l'escenari es donava pas a l'acte institucional i parlamentari, que va ser interromput diverses vegades pel públic, que clamava «llibertat», i «independència». Torra va voler dedicar el seu discurs a les víctimes del 17-A i als seus familiars fent autocrítica perquè «potser no les hem sabut acompanyar», però amb «el compromís de millorar tot el que faci falta». Va recordar que en els actes d'ahir «faltaven molts amics nostres, empresonats o a l'exili», com també «els milers de catalans investigats, encausats i perseguits», però va assegurar que «no ens anem a defensar, anem a atacar aquest Estat espanyol injust. No ens hem de defensar de res perquè Europa ens ha donat la raó». Va concloure que «lluitem per un acausa justa, que es basa en la democràcia, en la pau i en les llibertats. No ens aturarem fins a fer efectiva la República».



Al seu torn, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie va agrair la tasca dels serveis públics dels Mossos i d'Emergències el 17-A, i va recordar que «col·lectivament aquells dies ens vam sentir un estat i els Mossos hi van ajudar, i l'1-O ens vam sentir un poble», però va lamentar que «els màxims responsables d'aquell operatiu són a la presó», i va reclamar un aprofundiment en els fets que van envoltar l'atemptat «perquè encara tenim moltes foscors per resoldre», en referència «als vincles entre un confident del CNI i el màxim responsable dels atemptats».



Per la seva banda, Marcel Mauri, d'Òmnium, va apuntar que «el record dels atemptats ens obliga a seguir treballant per ser un sol poble i tenir un país de drets i llibertats», i va ser crític amb Felip VI: «Cap rei, cap Borbó no es pot atorgar el protagonisme en el dia d'avui, és una vergonya!».



També va ser molt lloada la presència de la companya de Forn, Laura Masvidal, que va denunciar «la situació immoral que manté represaliats els nostres representants», i va reconèixer la tasca «impecable» dels cossos d'emergència. Quant als presos, va explicar que durant l'esmorzar, havien fet un minut de silenci, i va mostrar una samarreta signada de presos, funcionaris i companys de Forn.