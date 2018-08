La principal artèria viària de Sant Vicenç suporta 12.000 vehicles al dia

Per als santvicentins, no hi ha dubte de quina és l'artèria principal en la distribució del trànsit en el nucli urbà. Per la seva ubicació, l'avinguda del Secretari Canal és l'eix central de gran part de la circulació d'entrada i sortida del poble i, al mateix temps, dels moviments interns cap a la meitat del tram urbà, incloent-hi la zona més cèntrica. Els registres de control d'aquest trànsit inclosos en un pla de mobilitat del que disposa el municipi no només corroboren, sinó que subratllen aquest protagonisme.

L'avinguda del Secretari Canal suporta una intensitat mitjana diària de 12.437 vehicles, mentre que en el que seria la seva perllongació cap a la sortida en direcció al Pont de Vilomara (el carrer d'Eduardo Peña) –que també és una artèria principal– aquesta intensitat es redueix gairebé el 40%, ja que registra un trànsit de 7.768 vehicles diaris.

La xifra del Secretari Canal és rellevant perquè dona una visió numèrica de la dimensió que aquesta avinguda té en relació a la mobilitat en el municipi. Cal tenir present que, segons el mateix estudi de mobilitat, actualment el parc de vehicles de Sant Vicenç és d'uns 5.800 (dades del 2016) i que, per tant, la mitjana diària de trànsits abans esmentada la duplica. Això dona una idea de quants moviments es fan al llarg del dia per aquest vial.

L'avinguda del Secretari Canal correspon a una part del traçat urbà (és de titularitat de la Diputació) de la carretera BV-1229, que connecta Sant Vicenç amb el Pont de Vilomara i comença just després del pont d'entrada a la població.

Al mateix temps, és el centre de les dues meitats en què queda divida la població per sota de la línia de Renfe, és el connector entre la part baixa i la part alta del poble, i també la connexió que tenen amb la C-55, no només els veïns de Sant Vicenç, sinó també els del Pont de Vilomara que volen agafar aquesta carretera per desplaçar cap al sud.

Per tant, és un vial clau tant d'entrada i sortida del poble com per als desplaçaments interns, ja que hi han de passar la majoria de vehicles que volen anar cap als principals equipaments públics, com l'Ajuntament, el pavelló i la pista poliesportiva, les piscines o la biblioteca, i cap al principal sector comercial.

El 2014 es va plantejar a la Diputació de Barcelona, com a titular d'aquest vial, la possibilitat de crear un tercer carril central amb illetes per facilitar els girs a l'esquerra en una de les confluències més problemàtiques, la que el connecta amb el carrer Gran.

Amb aquella proposta es buscava que els vehicles que han d'aturar-se al mig de la calçada per fer el gir no obstaculitzessin el pas en una avinguda que, com s'ha dit, és altament transitada.

La idea, però, va quedar posposada perquè va generar dubtes que es pogués obrir un carril lateral de circulació (aprofitant un espai on ara s'aparca), ja que per sota hi passa un torrent canalitzat i no es va veure clar que pogués suportar el pes d'un trànsit tan continuat.

Precisament, l'avinguda del Secretari Canal és un dels punts del nucli urbà de Sant Vicenç on en el darrers any s'han portat a terme accions en matèria de mobilitat, bàsicament de reforç de la seguretat, amb la construcció de passos de vianants elevats per facilitar-ne el creuament. Un dels objectius plantejats és que es puguin habilitar passos d'aquestes mateixes característiques a l'altre tram d'aquesta artèria central, la qual correspon al carrer Eduardo Peña, que és el que dona sortida cap al Pont de Vilomara.



60,4% de desplaçaments a peu

L'estudi on apareix la xifra d'intensitat de circulació de l'avinguda del Secretari Canal analitza múltiples aspectes de la mobilitat a Sant Vicenç. Per exemple, detalla que el 60,4% dels desplaçaments que es fan dins del municipi són a peu. I que apareixen intensitats de 2.000 persones de mitjana al dia que es desplacen caminant per l'eix que concentra més comerç, que és el que descriuen els carrer Gran, el carrer Prim, la plaça Clavé i la plaça de l'Ajuntament. També es posa en relleu que el 92% de la població té accés a transport públic en un radi de menys de 450 metres.