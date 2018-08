El nombre de visitants a Montserrat baixa el primer mig any, però es consolidaria per sobre dels 2,6 milions

Després de cinc anys consecutius d'increments ininterromputs i notoris, la xifra de visitants a Montserrat podria baixar aquest 2018. Tanmateix, la progressió apunta que seria la segona millor xifra d'aquest segle (segurament de la història), només darrere justament de la de l'any passat, que va ser de rècord absolut.

Que hi ha una reculada es desprèn de la dades del primer semestre de l'any, aportades pel Patronat de la Muntanya de Montserrat. El 2017, de l'1 de gener al 31 de juny, van pujar fins a l'entorn del santuari un total d'1.291.701 persones. Enguany, en el mateix període, n'ha rebut 81.000 menys, i s'ha situat en 1.210.093. Parlem, doncs, d'una baixada del 6,3%. Tot i que cal veure encara quin comportament té el nombre de visitants al llarg de tot el segon semestre, aquestes xifres acostumen a seguir un patró molt estable. L'any 2017 es va assolir el rècord absolut (si més no, va ser la dada més elevada des que s'utilitza la metodologia de recompte actual, molt acurada i aplicada des de principi de segle) amb un total de 2.799.100 visitants. Si fem una extrapolació de la xifra del 6,3% de reducció registrada durant el primer semestre, tindríem que el nombre de visitants a Montserrat es podria tancar a final d'any per sobre dels 2,6 milions. Una xifra que estaria sensiblement per sobre de qualsevol dels anys precedents. Darrere del del 2017, els registres més elevats s'havien donat el 2016 (2.573.784) i el 2015 (2.433.283).

Si analitzem l'evolució les dades mensuals d'aquest primer mig any del 2018, veiem que, en relació amb el mateix període de l'any passat, en tots hi ha hagut un descens, excepte el març, quan es va registrar un total de 198.295 visitants, 2.000 més que en l'any anterior. La baixada més important es va experimentar en xifres absolutes el mes d'abril quan van accedir al santuari prop de 242.000 persones, el que suposava 31.206 menys que en l'any anterior (l'11,4% menys), tot i que percentualment la caiguda més notable va ser la del febrer quan hi va haver una caiguda de 19.347 persones en relació amb el 2017, el que suposava el 14,7% menys.

Al llarg d'aquest primer semestre del 2018, el 65% dels visitants de Montserrat hi va accedir per carretera i, per tant, va fer ús del pàrquing del sector del santuari.