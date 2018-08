Una nova oficina de turisme més àmplia per atendre la demanda

Montserrat disposa de fa poc temps d'una nova nova oficina de turisme, molt més àmplia que l'anterior, per poder donar una millor atenció als nombrosos visitants i que hi cerquen informació. Es tracta d'un espai de nova construcció que s'ha ubicat molt pròxim a la sortida de l'estació del cremallera, en el trajecte cap a la plaça de l'Abat Oliba.

Aquests darrers mesos també s'han portat a terme diferents obres de remodelació i millora, la més important de les quals és la reforma d'un dels edificis de cel·les que hi ha situat a la plaça de l'Abat Oliba.

Es tracta d'una intervenció per posar al dia unes instal·lacions on s'hostatgen els visitants i que havia quedat molt envellit, ja que pràcticament no s'hi havia fet cap reforma important des de feia dècades.