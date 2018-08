Els ajuntaments aposten per un control individualitzat de la recollida de residus

L'efecte de vint anys de campanyes per promoure el reciclatge ha dibuixat uns nivells de recollida selectiva desiguals entre els diferents municipis de la Catalunya Central. Consultats per Regió7, la majoria d'alcaldes de les poblacions amb una taxa de reciclatge minsa sostenen que la via per solucionar la situació és individualitzar la recollida de residus, a través d'iniciatives com el porta a porta o xips que registrin l'ús que fa cada habitatge dels contenidors fraccionats. Inclús alguns alcaldes són partidaris de reduir els impostos als qui reciclen, durant els pròxims anys. Aquesta perspectiva de futur dels consistoris coincideix amb la llei que pretén debatre la Generalitat, a partir del setembre, per compensar econòmicament les persones que reciclen. Una proposta que s'hauria d'aplicar juntament amb els ajuntaments (Vegeu desglossat).

La poca conscienciació dels veïns envers l'impacte ambiental i econòmic que generen els residus no reciclats i la dificultat de gestionar la recollida de deixalles a les poblacions grans són alguns dels problemes que apunten els consistoris. «És difícil gestionar la recollida de deixalles en una ciutat que engloba grans edificis i cases aïllades», sosté l'alcalde de Solsona, David Rodríguez. Comenta que la ciutat se situa al voltant d'un 40% de residus reciclats. En la mateixa línia, el regidor de Qualitat urbana de Manresa, Jordi Serracanta, sosté que trencar l'anonimat és el principal repte de les ciutats mitjanes i grans en matèria de reciclatge». Lamenta que sis de cada deu persones de la capital bagenca no practiquen la recollida selectiva.

Alhora, la regidora de Medi Ambient de Puigcerdà, Marta Rufiandis, remarca que la presència dels segons residents agreuja el problema del reciclatge. Explica que, quan s'acaba el cap de setmana, els contenidors de rebuig «s'omplen d'elements reciclables». Únicament el 28,92% de les deixalles de Puigcerdà es recullen de forma selectiva, segons les dades de l'any 2017 que va publicar l'Agència Catalana de Residus.

La via per assolir el reciclatge



La situació de cada municipi és diferent però a l'hora d'encarar el futur de la gestió de residus aposten per una mateixa via. Segons el regidor de Qualitat urbana de Manresa, «el nivell del reciclatge a la ciutat solament pot canviar amb un nou sistema que individualitzi la recollida», remarca. De fet, explica que el consistori està estudiant la possibilitat d'incorporar contenidors amb targeta d'accés. «Si el sistema funciona als municipis que ho posaran en pràctica a la tardor (Sant Fruitós, Rajadell i Balsareny), Manresa s'hi afegirà», remarca.

L'alcalde de Puig-Reig, Josep Maria Altarriba, destaca que si es compensés econòmicament la gent que recicla «el problema es resoldria». De fet, explica que en alguns municipis del Berguedà es posarà en marxa el porta a porta i, en altres, s'instal·laran àrees tancades de contenidors, amb targeta d'accés. Afegeix que «els ajuntaments tindran el registre de l'activitat que faci cada habitatge». Assegura que, en un termini de dos anys, «l'objectiu és implantar un sistema que compensi econòmicament les persones que reciclen».

L'alcalde de Solsona sosté que la forma de salvar l'impacte ambiental de l'abocador i la butxaca dels ciutadans és apostar per un sistema que obligui els veïns a reorganitzar-se per llançar les deixalles al seu lloc. «També ens agradaria reduir els impostos als veïns que reciclen, però és un objectiu que s'ha d'estudiar amb temps», destaca. Comenta que, a la tardor, la ciutat implantarà el sistema porta a porta, «amb l'objectiu d'augmentar la taxa de reciclatge i reduir les despeses que genera el cànon que imposa l'Agència Catalana de Residus per tona de rebuig dipositada a l'abocador».

La regidora de Medi Ambient de Puigcerdà considera que una de les opcions per augmentar la recollida selectiva del seu municipi «és imposar sancions a aquells que no reciclen a través d'un vigilant que controlarà els veïns mentre dipositin la brossa al contenidor». «Hem de buscar solucions perquè estem a la cua del reciclatge», comenta.

Reduir residus, un pas més enllà



Reduir les deixalles que generem és el repte d'alguns municipis que presenten alts nivells de recollida selectiva. «Els nivells alts de reciclatge als municipis ja fa anys que s'hauria d'haver assolit, el repte actual hauria de ser la reducció de residus», sosté l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, un municipi que funciona amb porta a porta.

L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, sosté que des que el poble va posar en funcionament el sistema porta a porta, «els veïns són més conscients dels residus que generen i tendeixen a reduir-ne la quantitat».