El col·lector de salmorra té un nou vessament, ara a Sant Vicenç

El col·lector de salmorra ha registrat el seu tercer vessament en una setmana. El darrer va tenir lloc diumenge a la tarda dins el nucli urbà de Sant Vicenç de Castellet, al subsòl d´un tram de l´avinguda del Secretari Canal. Aquest dilluns, els treballs de reparació han obligat a donar pas alternatiu als vehicles en aquesta via.

L´Agència Catalana de l´Aigua, que és la propietària de la canonada, ha confirmat l´avís de trencament, si bé ha assegurat que no s´ha detectat cap afectació directa al medi ambient perquè el vessament va tenir lloc dins de la trama urbana. Així mateix, les mateixes fonts expliquen que l´empresa concessionària del manteniment, Sorigué, confia a tenir resolta la incidència «en el termini més breu possible».

La setmana passada, el col·lector de salmorra ja va tenir dos vessaments més amb dos dies de diferència i pràcticament l´un a tocar de l´altre, en aquest cas al terme d´Olesa de Montserrat. Com ja va explicar aquest diari, el primer va ser dimarts a primera hora del matí, a la zona coneguda com les Illes, i va afectar unes dues hectàrees de camps de conreu abandonats, però després de l´aqüífer de captació de Mas de les Aigües, de la Comunitat Minera Olesana, de manera que no es van produir afectacions a l´aigua de boca. L´altre va ser dijous, a molt pocs metres de distància, si bé la diferència de desnivell en aquest cas va obligar a perforar uns 9 metres de sòl fins a trobar el col·lector, mentre que dimarts es trobava a uns tres metres de profunditat.

Aquests episodis arriben després de diverses afectacions més entre juliol i començament d´agost, en aquest cas al ramal del Cardener, ja sigui per trencament o per sobreeiximent de la instal·lació. En concret, hi va haver una primera afectació a Súria, tres episodis de salinització més a Sant Mateu de Bages, i després a Sant Salvador i Valls de Torroella.

La solució definitiva a aquests problemes ha d´arribar amb la construcció del nou col·lector que ha de substituir l´actual. L´ACA ja ha iniciat els tràmits per començar les obres en un tram de 30 quilòmetres entre Castellgalí i Abrera. Després s´haurà de continuar cap als dos ramals en forma de Y en què es bifurca el col·lector, cap a Cardona i cap a Balsareny.