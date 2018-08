Un cotxe incendiat obliga a tallar la C-16 gairebé una hora a Puig-reig

El Servei Català de Trànsit va haver de tallar durant prop d'una hora el trànsit a la C-16 en sentit nord, entre Navàs i Puig-reig, a causa de l'incendi d'un vehicle, per causes que es desconeixen. L'incident no va causar cap ferit però sí força afectació en la circulació per aquesta via.

Els Bombers van rebre l'avís poc després de les 4 de la tarda d'un vehicle incendiat al quilòmetre 77,5 en direcció a Berga, cosa que va obligar a tallar la circulació en els dos carrils de l'autovia en sentit nord, per la fumera i el perill que podia suposar, tot i que el vehicle va quedar al voral. Fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers.