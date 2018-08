«El problema del porta a porta és la falta de compromís dels incívics amb el medi»

«El problema del sistema porta a porta o d'altres mètodes que individualitzen la recollida de residus és el poc compromís d'alguns veïns amb el medi ambient», sosté l'alcalde pedani de Sant Martí de Torroella, Artur Gannau. Una perspectiva que subscriuen altres alcaldes de la Catalunya Central que consideren que la manca de conscienciació d'alguns habitants envers el reciclatge provoca que tirin les deixalles al bosc o en altres pobles.



Fa un any aquest diari publicava que els contenidors de Sant Martí de Torroella estaven desbordats de brossa i l'alcalde pedani atribuïa el problema als incívics dels pobles veïns. «Un any després, la imatge dels contenidors atapeïts persisteix», lamenta Gannau. Sosté que el nucli rural té pocs habitatges «però el servei de recollida d'escombraries ha de passar sovint perquè els contenidors s'omplen de seguida».



Atribueix als «veïns incívics» de Callús, Santpedor i Súria la responsabilitat del desbordament dels contenidors. Santpedor i Súria funcionen amb porta a porta i sosté que «aquest sistema beneficia el poble que l'aplica però perjudica els de l'entorn».



L'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, també afirma que el seu poble «rep les conseqüències del porta a porta de Vacarisses». Explica que, durant els últims anys, el poble ha augmentat les tones de rebuig, i «això incrementa el cànon que ha de pagar l'Ajuntament per tona de rebuig dipositada a l'abocador». Considera que els residus que provenen de Vacarisses han provocat «part d'aquest increment del rebuig al poble».



Remarca que el porta a porta «és el millor sistema per aconseguir una taxa alta de reciclatge, però crec que ens falta més compromís amb el medi ambient per poder aplicar-lo amb seguretat». Sosté que el porta a porta no evita que alguns veïns vagin a tirar les deixalles al bosc quan els convé. L'alcalde de Monistrol, Joan Miguel Rodríguez, reconeix que el seu poble és dels que menys reciclen a la comarca del Bages. L'any 2017, només es van reciclar el 23,79% dels residus. Però afirma que canviar la situació serà difícil per la poca conscienciació que existeix entre els veïns. Assenyala que la seva única esperança envers el reciclatge són els nens.