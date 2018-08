Navarcles planteja millores urbanes, en habitatges i serveis per revitalitzar el nucli antic

L'Ajuntament de Navarcles ha elaborat un pla d'actuacions i de millora del nucli antic que ajudin a revitalitzar-lo i evitar-ne la progressiva degradació. Es tracta d'una llista de propostes per executar a curt i mitjà termini encaminades bàsicament a la millora d'habitatges i carrers, i al foment d'activitats que hi aportin vida social i beneficiïn el comerç.

El pla de millora s'ha dissenyat a partir d'una diagnosi sobre l'estat actual del nucli antic, i que s'ha extret d'un procés participatiu i d'entrevistes amb propietaris, comerciants, veïns i entitats, per conèixer quines mancances hi detecten.

Aquest treball de camp, que es va fer durant la primavera, ha detectat que les principals preocupacions giren al voltant de l'estat dels edificis, tenint en compte que n'hi ha molts de buits i alguns tenen problemes estructurals; i també hi ha neguit entre els comerciants, que veuen com la degradació del barri els afecta negativament. A tot plegat, també s'afegeix el mal estat d'alguns carrers quant a il·luminació, accessibilitat, circulació viària i aparcament.



Les primeres accions, en marxa

Amb la diagnosi a la mà, l'Ajuntament ha elaborat una llista amb una trentena d'actuacions «que ara haurem d'analitzar» per mirar què es prioritza, apunta la regidora de Serveis Socials, Sandra Palomino, i a partir del setembre ja es decidirà quins punts s'incorporen als pressupostos del 2019. Es proposa fer una comissió de treball per valorar la implementació del conjunt de propostes.

Es començarà per les accions més fàcilment executables, algunes de les quals fins i tot ja estan en marxa, com ara la introducció de bonificacions en permisos d'obres o altres taxes en alguns tipus de rehabilitacions, supressió de barreres arquitectòniques, o implementació de plaques solars, explica la regidora.

També es consideren fàcilment executables determinades actuacions urbanístiques, com la millora del paviment de l'aparcament del cementiri vell, de les condicions d'alguns carrers i places, o la millora de la il·luminació. En aquest sentit, abans de l'estiu ja es va començar a renovar part de la il·luminació del nucli antic amb tecnologia led. Així mateix, també es començaran a estudiar propostes de foment d'activitats populars i veïnals en coordinació amb empreses turístiques, i es coordinaran accions i ajudes amb Serveis Socials per a gent gran i persones en risc d'exclusió.

Altres propostes més a mitjà termini en el camp de l'habitatge preveuen plans de renovació de façanes, ajudes a la rehabilitació amb plans d'ocupació per al lloguer social, la implantació d'aparcaments en baixos d'edificis, o la cessió d'habitatges privats a l'Ajuntament per rehabilitar-los i posar-los al mercat. Quant a urbanisme i trànsit, s'estudiaran fórmules per millorar la circulació i reordenar l'aparcament a les places del nucli antic; i en l'àmbit dels serveis, entre altres coses es reforçaran els ajuts als comerços, s'activarà l'ús dels baixos dels edificis, es potenciarà el camí de Sant Jaume, i també es planteja impulsar una fira de productes de proximitat al nucli antic.



Es definiran usos de Ca l'Aguilar

En tot aquest procés també s'inclou el futur de Ca l'Aguilar i la utilitat que s'haurà de donar a l'edifici. Es tracta d'una casa de pagès situada al nucli antic de Navarcles i que és de propietat municipal. Fa uns anys l'Ajuntament en va rehabilitar la façana i l'estructura però el seu interior encara està pendent d'obrar. A més, no té definits els usos, i aquest és un debat que és previst en el pla d'actuacions que ara s'ha definit.