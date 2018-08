Els veïns d'Artés podran triar entre 14 propostes en la votació per posar un nom a l'espai d'accés a Cal Sitjes

Els veïns d'Artés podran escollir d'entre quinze propostes en el procés participatiu que l'Ajuntament ha convocat per posar un nom a l'espai de l'entrada del complex cultural de Cal Sitjes. La llista és fruit de les aportacions que els ciutadans més gran de 16 anys i empadronats a Artés han anat fent des de l'1 d'agost i fins ahir a la pàgina de participació ciutadana de l'Ajuntament.

La temàtica per a la pluja d'idees era lliure, però bona part de les propostes presentades fan referència als esdeveniments de l'1 d'octubre, tenint en compte que Cal Sitjes va ser un punt de votació del referèndum i el lloc de trobada posterior dels veïns. Per això s'han proposat noms com plaça 1 d'Octubre, de la Revolució o del Referèndum.

També hi ha hagut propostes de noms que deixen constància de l'espai cultural on es troba emmarcada la plaça (on hi ha ubicada l'Escola Municipal de Música i la biblioteca), com per exemple, plaça de la Cultura o de Mossèn Jacint Verdaguer.

El període de votacions per triar un dels 14 noms s'obrirà el proper 30 d'agost, coincidint amb l'inici de la festa major, i es tancarà el 15 de setembre. Es podrà votar a través de la pàgina web municipal de participació ciutadana, o bé presencialment en alguns punts que s'ubicaran en llocs de concurrència per la festa major. L'1 d'octubre es farà la inauguració de la plaça amb el nom.

La idea de donar nom a aquest espai va sorgir després que una de les propostes més votades en els darrers pressupostos participatius va ser la de treure el mur i millorar l'accés i la plaça de Cal Sitjes. L'Ajuntament va considerar que si es donava importància a aquest espai, també se li havia de donar un nom, que ara no té.