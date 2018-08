Avinyó afronta un paquet d'actuacions en carrers del nucli pendents d'urbanitzar

L'Ajuntament d'Avinyó posarà solució a les mancances que tenen alguns carrers del nucli pendents d'urbanitzar, o bé que tenen l'asfalt vell i deteriorat. En general es tracta de vials curts o trams d'altres de més llargs, però «amb una demanda històrica» per part dels veïns perquè es tracta de llocs de pas i que, a més, «estan envoltats de zones totalment urbanitzades», apunta l'alcalde, Eudald Vilaseca.

Es tracta d'un tram del carrer de Sant Antoni, entre la carretera de Prats i el Passeig, i dels carrers Can Serra i Ponent, amb un cost estimat de més de 280.000 euros (incloent-hi el projecte i la direcció d'obra), i amb una subvenció de la Diputació de 95.000 euros. De moment, l'Ajuntament n'ha fet l'aprovació inicial, i ara el projecte està en exposició pública perquè els veïns hi presentin al·legacions. La idea és poder-ne fer l'aprovació definitiva a final de setembre, i iniciar el tràmits per a la licitació i l'adjudicació. Les obres podrien començar entre final d'any i començament del vinent, i tenen un termini d'execució de 5 mesos.

El carrer Sant Antoni és un dels més afectats, tenint en compte que ja està asfaltat, però en un estat de deteriorament considerable que aconsella reurbanitzar-lo, mentre que els altres dos encara són de terra. En tots els casos es preveu una renovació completa del clavegueram i del sistema de drenatge, que ha quedat obsolet. També es renovarà la xarxa d'aigua, i es faran les canalitzacions de telecomunicacions i de gas. Quant a la superfície, es preveu un combinat de formigó i enrajolat amb llambordes, que serviran de vorera al mateix nivell del carrer. El carrer Sant Antoni és particularment transitat perquè enllaça la carretera de Prats amb la part alta del poble, però per les seves dimensions i característiques serà de prioritat per als vianants, com els altres dos.



Millores al carrer del Raval

A banda de l'actuació en aquests tres vials, l'Ajuntament d'Avinyó també té previst d'executar obres de millora al tram no urbanitzat del final del carrer del Raval, des del límit dels habitatges fins a l'enllaç amb la carretera de Balsareny. Ho farà en una actuació diferenciada de l'altre paquet, però l'execució coincidirà en el temps, i es preveu un cost aproximat de 120.000 euros.

L'obra consistirà en una millora del sistema de drenatge d'aigües i clavegueram, es canalitzaran les telecomunicacions, i s'asfaltarà, en aquest cas amb quitrà. En una part s'hi farà una vorera, i a l'altra, al costat del talús, s'habilitarà una cuneta.

Aquestes actuacions arribaran després de diverses obres d'urbanització de carrers que s'han anat fent al llarg d'aquest mandat i l'anterior, especialment a l'entorn de la zona esportiva (carrers de Joan Oró, Maria Aurèlia Capmany i Entitats), i també s'han refet els car-rers Sallent i Pujada del Raval.

Ara quedaran pendents altres vials no tan cèntrics però on també s'intervindrà a curt termini, com són el passatge Turic, el carrer Relat, el tram final del carrer de Sant Joan o la plaça Dalí, entre d'altres.