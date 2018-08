Sant Fruitós adequarà un Casal de Joves sota el Nexe

Els joves de Sant Fruitós de Bages disposaran d'un local propi per desenvolupar activitats. L'Ajuntament adequarà la planta semisubterrània del centre cívic Nexe com a espai polivalent, que preveu tenir a punt de cara a la primavera.

El condicionament d'un casal de joves era una de les principals apostes del govern municipal (de Gent fent Poble i el PSC) per a aquest mandat, explica l'alcalde accidental, Xavier Racero, tenint en compte que el col·lectiu de joves actualment disposa d'un punt d'informació juvenil (situat a la primera planta del Nexe) com a únic servei, de manera que ara «duplicarem els usos». Serà més que això, perquè es preveu l'adequació d'un espai de 493 metres quadrats útils just a sota del centre cívic, que ara serveix de magatzem. Tindrà un accés exclusiu sense que forçosament s'hagi d'entrar al centre cívic

S'hi habilitarà un gran espai polivalent d'uns 140 metres quadrats amb audiovisual i cinefòrum i també espais de joc, amb billar o una taula de ping-pong, entre altres. Hi haurà altres espais polivalents més petits que podran servir, entre altres coses, com a boxes per a l'assaig musical; sales d'estudi i formació equipats amb ordinadors i panells amb connexió amb altres aules d'informàtica; i un espai annex de cuina d'uns 26 metres quadrats per fer-hi tallers i tastos. També hi haurà un petit magatzem, els serveis i un vestíbul d'entrada, que farà de distribució entre tots els espais.

El condicionament del semisoterrani com a casal jove implicarà uns mesos d'obra, tenint en compte que quan es va construir el Nexe, amb els ajuts estatals de l'anomenat Pla Zapatero, aquest espai es va concebre com un magatzem, i no com una àrea polivalent, de manera que s'haurà de rebaixar el paviment i adequar l'espai interior. Tot plegat té un pressupost de prop de 340.000 euros, incloent-hi el mobiliari, que, si bé s'aprofitarà el que ara hi ha al punt d'informació juvenil, també se n'haurà d'adquirir de nou, apunta Racero.

Es preveu que els treballs es portin a terme en dues fases, tot i que tindran continuïtat l'una amb l'altra. En la primera s'hi ha inclòs l'adequació de la superfície i l'espai interior, les instal·lacions, els serveis, la climatització, la fusteria i els tancaments, entre altres coses, i en la segona es procedirà a la col·locació del mobiliari i l'obertura d'unes escales de connexió amb el centre cívic (ja que ara només s'accedeix al soterrani per mitjà d'un ascensor, que es mantindrà).

L'Ajuntament ja ha fet l'aprovació inicial del projecte bàsic, que ara es troba en exposició pública fins a mitjan setembre. L'obra s'ha d'adjudicar aquest mateix any, i l'Ajuntament preveu tenir-la enllestida de cara a la primavera vinent.