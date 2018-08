Usuaris de Movistar a Sallent acumulen tres talls de cobertura en tres mesos

Els veïns de Sallent que són usuaris de Movistar es van quedar sense cobertura al llarg d'aquest cap de setmana. Una situació que, des del mes de maig, s'ha repetit tres vegades. Fonts del consistori denuncien el deficient servei de la companyia, que va esperar fins dilluns a resoldre l'avaria. Davant d'aquest fet, els veïns afectats s'han queixat a l'Ajuntament i l'alcalde, David Saldoni, sosté que es presentarà una queixa formal a l'empresa, amb la signatura de les persones afectades.

L'alcalde de la població va enviar una carta a la direcció de la companyia Movistar de Catalu-nya dissabte passat. «L'objectiu de l'escrit és alertar l'empresa del lamentable servei que reben els veïns de Sallent que són usuaris de la companyia i informar de la meva predisposició a treballar per trobar una solució a les avaries constants», explica.

Segons la regidora de Tecnologies de la Informació, Rosa Argelaguet, durant els últims tres mesos «s'han produït tres avaries que han deixat els veïns sense poder trucar». Explica que la cobertura va fallar uns dies al maig, al juliol i també aquest últim cap de setmana. Durant aquesta última avaria, la regidora destaca que va rebre el primer avís dels veïns divendres i «fins dilluns a primera hora del matí el problema no va quedar solucionat». «És vergonyós deixar una part del poble sense cobertura, al llarg d'un cap de setmana, i si algun veí té una urgència i ha de fer una trucada?», es pregunta.

Explica que ella va intentar posar-se en contacte amb la companyia des de divendres, «però apareixia un contestador que m'indicava que truqués a un número de telèfon que estava equivocat», lamenta. Sosté que «una companyia gran com Movistar hauria de poder solucionar un problema que afecta tants veïns en poques hores». Comenta que fins dilluns no s'hi va poder posar en contacte, «però abans els veïns es van poder queixar a l'oficina d'atenció al consumidor de la població».

Regió7 s'ha posat en contacte amb la companyia telefònica i fonts, que prefereixen no especificar el nom, asseguren que un tècnic es va desplaçar fins a Sallent diumenge i va comprovar que una part de l'equipament avariat s'havia de substituir. Aleshores va tornar dilluns, a primera hora del matí, per canviar les peces deteriorades i la cobertura va retornar als mòbils. Segons fonts de l'empresa, l'avaria va ser parcial, ja que únicament afectava una de les dues estacions base que té instal·lades al poble Movistar. A més a més, indiquen que la falta de cobertura es va deure exclusivament al deteriorament d'algunes peces de l'antena que ja s'han canviat.

No obstant això, l'alcalde de la població, David Saldoni, reclama que es millori la infraestructura «per evitar que les avaries es produeixin tan sovint». En la mateixa línia, la regidora considera que l'antena que presta el servei s'ha envellit i «potser renovar-la seria l'opció més adient per solucionar el problema».

Aquesta setmana l'Ajuntament de Sallent ha posat a disposició dels veïns fulls de reclamació per tal de reunir les queixes del conjunt de persones afectades i enviar-les a la companyia. El consistori assenyala que reben força trucades per criticar el servei de l'empresa. Però encara no saben concretar quin és el nombre total de veïns que són usuarisde la companyia i pateixen les conseqüències de les avaries.