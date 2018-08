Castellfollit celebra dissabte la mostra de gastronomia i festa de la mongeta

Castellfollit del Boix acollirà aquest proper dissabte una nova edició de la mostra de gastronomia i la tradicional mongetada que celebra cada any per promoure els productes de proximitat i de la terra, i especialment la mongeta que es cultiva al poble. És una festa organitzada per l'Ajuntament de Castellfollit i per l'Associació de Mongetaires.

La mostra es farà al poliesportiu i inclourà un concurs de plats innovadors amb la mongeta com a ingredient principal. Com ja és habitual en aquesta trobada, el plat guanyador s'ofereix al públic perquè el tasti.