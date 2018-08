El Govern millorarà l'enllaç de la C-55 i la C-58 a Castellbell

El departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs de millora previstos a l'enllaç entre les carreteres C-55 i C-58, a la boca sud del túnel de Bogunyà, per millorar la seguretat dels vehicles que circulen per la C-58 i es volen incorporar a la C-55 en sentit Manresa. Ahir, cap a 2/4 de 12 del migdia, es van fer uns treballs de voladura a la zona que van obligar a tallar el trànsit en aquest punt durant uns deu minuts.

Aquest enllaç presenta actualment un fort pendent i algunes dificultats de visibilitat, que es volen minorar amb els treballs de remodelació. En concret, es preveu substituir el llaç de canvi de sentit i el ramal actuals per un nou ramal d'un carril de 400 metres de longitud, que connectarà directament totes dues carreteres. També es formarà un carril d'acceleració de 200 metres de longitud en la incorporació a la C-55.

Aquestes obres s'inclouen en el paquet d'actuacions que el departament està portant a terme des del mes de juliol passat per reforçar la separació entre els sentits de la circulació i minimitzar el risc de xoc frontal en dos trams que sumen 8,5 quilòmetres i que afecten bàsicament la C-55 entre Collbató i Castellbell, però també la C-58 que hi enllaça. El termini d'execució previst és de 9 mesos, i el pressupost és de 5 milions d'euros.

L'actuació afecta diversos trams al llarg d'aquest recorregut, a banda de la intersecció entre les dues carreteres. A la zona de Can Gomis (a Collbató) es remodelarà la intersecció existent entre la C-55 i la B-112, on també hi ha l'accés cap al pont que comunica amb l'aeri de Montserrat. Es preveu la formació d'un enllaç amb carrils centrals d'espera i illetes per canalitzar els moviments.

Entre Can Gomis i Monistrol s'eixamplarà la carretera per implantar un tercer carril en sentit Barcelona, i s'instal·larà una bar-rera de formigó per separar els dos sentits de la circulació. Més amunt, dins el nucli de Monistrol, es faran actuacions de caire urbà a la C-55 per afavorir la seguretat en les interseccions i passos de vianants, i en el tram entre l'enllaç del cremallera i la connexió amb la C-58 s'ampliarà la separació central actual amb un zebrat de 60 centímetres d'amplada i balises cilíndriques. Aquesta actuació també es farà dins el túnel de Bogunyà, i en un tram d'1,5 quilòmetres de la C-58.