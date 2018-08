L'alcalde de Navàs se cenyirà al codi ètic de la CUP i no optarà a un tercer mandat

L'alcalde de Navàs, Jaume Casals (CUP), no es tornarà a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals del proper mes de maig, segons ha confirmat ell mateix a aquest diari. La decisió respon a les directrius que marca el codi ètic de la CUP, que limita els seus càrrecs electes a dos mandats consecutius, i en aquest cas està a punt d'esgotar el segon, sempre com a alcalde.

Casals diu que «si no fos així, no sé si m'hauria tornat a presentar o no», i admet que aquest mateix codi considera determinades excepcions, «però el 2015 ja vaig avisar que seria l'última vegada, i canviar-ho ara seria lleig». Tanmateix, no descarta formar part de la llista, que encara s'ha de confeccionar, i desconeix si podria optar a alguna posició avançada o «purament simbòlica». També hi ha la possibilitat de no ser-hi, però en tot cas «seguiré acompanyant des de fora». Davant d'aquest ventall (tret del de tornar a encapçalar la llista), diu que en principi està obert a tot, però que serà l'assemblea qui ho decidirà.

Balanç i relleu a partir de la tardor

El partit ara ha d'engegar un procés per escollir qui va a la llista i qui l'encapçalarà perquè, segons Casals, de moment encara no hi ha res decidit. S'hi vol treballar, però «no tenim pressa, perquè la prioritat és continuar treballant» de cara a la recta final del mandat.

De cara a la tardor, possiblement cap a l'octubre, la CUP de Navàs preveu fer una audiència pública per explicar la feina feta durant aquest mandat i com es voldria encarar el 2019. No s'espera que l'assemblea del partit faci cap anunci públic sobre el possible relleu de Casals abans d'aquesta sessió, i probablement encara es trigui temps a saber-lo: «hi ha molta gent que està militant a la CUP que podria fer el pas», diu l'alcalde, però insisteix que no hi ha cap data prevista per donar noms. Recorda que la llista municipal del 2015 no es va decidir fins a l'abril per la Fira de Primavera, un mes abans de les eleccions. També avança que «uns quants» dels actuals regidors no repetiran.

Jaume Casals s'afegeix a la llista d'alcaldes bagencs que ja han anunciat que no es tornaran a presentar, i que ja s'acosta a la mitja dotzena, com són Joan Torres, de Sant Vicenç de Castellet; Llorenç Ferrer, de Navarcles; Cecilio Rodríguez, del Pont de Vilomara; i Albert Miralda, de Sant Salvador de Guardiola.