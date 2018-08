Música, circ i dansa obren avui la Festa Major de Castellterçol

La festa de la bicicleta i els patins, el Holi Festival de colors, i un karaoke cinematogràfic donaran avui el tret de sortida a la Festa Major de Castellterçol, que s'allargarà fins dimats, amb una oferta lúdica, musical i cultural, i amb les tradicionals danses locals.

Per a demà al matí hi ha previstes diverses activitats esportives i un concert de jazz, i a la tarda serà el torn de la cercavila de gegants i nans, abans del pregó , a càrrec de la coral Castellterçol. A la nit, cor-refoc, i música amb l'orquestra Band the Cool i DJ Nandu.

Un dels plats forts serà diumenge amb la ballada de la dansa i el ball del ciri en sortint de missa. A les 7 hi haurà sardanes, correfoc infantil a les 9, i l'espectacle de circ Esquerdes a 2/4 d'11 a Can Sedó. Després, ball de nit a la plaça dels Estudis. Dilluns la festa es reprendrà amb una caminada a les 8 del matí, el vermut groc, i, de nou, la ballada de la dansa i el ball del ciri a la plaça Vella a les 6 de la tarda. Dimarts hi haurà més circ, animació amb escuma, gegants i música amb Sixtus.